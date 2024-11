Jiu-Jitsu oferece benefícios para a saúde física e mental

De origem japonesa, o Jiu-Jitsu é uma arte marcial que combina técnica, estratégia e disciplina. A prática surgiu por volta do século XVI e foi desenvolvida pelos samurais como uma forma de defesa pessoal. O esporte desembarcou no Brasil apenas no século XX, com a chegada da família Gracie e passou a ser reconhecido nas Olimpíadas em 2021, durante os Jogos de Tóquio.

O Jiu-Jitsu oferece diversos benefícios para quem o pratica, que vão além da atividade física. Essa arte marcial também ajuda a melhorar a saúde física, a controlar a mente e a desenvolver importantes habilidades sociais. Faixa preta e campeão brasileiro de Jiu-Jitsu, Kim Ellwanger explica que o equilíbrio emocional é fundamental para quem pratica o esporte. “A busca pelo controle das emoções também é trabalhada nas aulas de Jiu-Jitsu, pois é muito importante que todos os praticantes tenham domínio dos seus pensamentos e ações”, diz ele.

Proprietário da academia Atos Guetho, em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, o atleta conheceu o Jiu-Jitsu em Porto Alegre em 2011. De acordo com o atleta, a arte marcial também auxilia na diminuição do estresse e ansiedade, bem como no senso de companheirismo e pertencimento. “Somos seres sociais, portanto, nos sentimos melhor quando somos acolhidos e fazemos parte de um grupo. E o Jiu-Jitsu foca muito na união de quem o pratica”, aponta o campeão brasileiro da prática.

Treinador e coach, Kim lista 7 benefícios que o Jiu-Jitsu pode trazer aos praticantes:

1. Condicionamento físico

Diferentemente de outras atividades físicas, que podem focar em um ou dois grupos musculares, o Jiu-Jitsu exige o uso de praticamente todos os músculos do corpo. Além disso, é preciso ter muita força, resistência e mobilidade para realizar movimentos como quedas, torções, estrangulamentos e alavancas. E, como o esporte demanda bastante movimentação, ele promove a queima de calorias e a melhoria do condicionamento cardiovascular.

2. Flexibilidade e mobilidade

Durante os treinos, o atleta é constantemente desafiado a realizar movimentos que exigem alongamento e controle corporal. Movimentos como chaves de braço e de perna, ou mesmo escapar de uma imobilização, demandam bastante flexibilidade. Além de aumentar o desempenho no tatame, traz benefícios para o dia a dia, como a redução do risco de lesões e a melhora da postura corporal.

3. Controle mental e gestão do estresse

Importante lembrar que no Jiu-Jitsu, deve haver o equilíbrio entre corpo e mente, pois durante as lutas e treinos, é preciso controlar as emoções, manter a calma em situações de pressão e tomar decisões rápidas e precisas. Esse treinamento mental fortalece a capacidade de lidar com o estresse do dia a dia.

4. Autoconfiança

Os praticantes começam a acreditar mais em suas próprias capacidades ao aprender novas técnicas e vencer desafios físicos e mentais durante os treinos e lutas. Além de ajudar na defesa física, essa habilidade se estende à maneira como o atleta se posiciona diante de desafios em outras esferas, como trabalho e relacionamentos interpessoais, por exemplo.

5. Habilidades sociais

Por ser uma prática coletiva, o Jiu-Jitsu tem um clima constante de interação com os outros praticantes, fazendo com que todos colaborem com seus parceiros, trocando técnicas para evoluírem juntos. Essa dinâmica fortalece habilidades como comunicação, respeito e empatia e, ao treinar com diferentes pessoas, o praticante aprende a lidar com diversas personalidades.

6. Resiliência

A prática constante de técnicas e a experiência de ser derrotado no tatame desenvolvem a resiliência e a capacidade de superar adversidades. Nesse sentido, a filosofia do Jiu-Jitsu mostra que cada queda é uma oportunidade de se levantar mais forte e mais preparado.

7. Melhora da qualidade do sono e redução da ansiedade

Devido à liberação de endorfina, hormônio responsável pela sensação de felicidade, praticar Jiu-Jitsu regularmente promove uma sensação de bem-estar. Além disso, o desgaste físico durante os treinos ajuda na melhora na qualidade do sono, o que está diretamente relacionado à redução dos níveis de ansiedade e ao equilíbrio emocional.

Sobre o profissional

Kim Ramires Ellwanger é faixa preta de Jiu-Jitsu formado sob a tutela do mestre Gustavo Campos, da Atos Jiu-Jitsu, com sede em Belmont, Califórnia (EUA). Com 14 anos de dedicação à arte marcial, ele conquistou o título de campeão brasileiro em 2023 pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Atualmente, é Head Coach da Atos Guetho Garibaldi, onde seu trabalho inclui treinar e desenvolver atletas de competição.