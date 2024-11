Lançamento do livro Espaço Redação em Contos celebra jovens talentos literários em noite de autógrafos

No último dia 8 de novembro, o Centro Cultural Aurélio Porto, de Tenente Portela, recebeu pais, familiares, amigos e autoridades locais e regionais para uma noite de celebração dos jovens escritores que participaram do projeto de Escrita Criativa, do Espaço Redação Professora Mestra Viviane Debortolli, que culminou com a publicação do livro Espaço Redação em Contos. O evento marcou o lançamento da coletânea de textos escritos por crianças e adolescentes participantes do curso ministrado pela professora Viviane Debortolli.

A noite foi marcada por momentos de emoção, aplausos e muitas dedicatórias. Segundo a professora Viviane, idealizadora do projeto, "esse lançamento é apenas o início de uma jornada literária que promete render novos volumes e histórias". O evento reforçou a importância de incentivar a leitura e a escrita desde cedo, oferecendo aos alunos um espaço para expressarem suas ideias, desenvolverem suas habilidades literárias e compartilharem suas criações com a comunidade.

A coletânea, que tem quinze autores e é composta por 82 páginas, traz histórias com temas que exploram desde o convívio com a natureza e o amor pelos animais até viagens por universos imaginários com florestas, dragões e vilarejos encantados. As famílias e convidados também foram agraciados com sorteios de brindes personalizados do curso, e a noite culminou em uma sessão de autógrafos, onde cada autor pôde compartilhar a emoção de ter suas histórias impressas e reconhecidas pelo público.

O evento foi um sucesso e representa uma conquista para todos os envolvidos no projeto Espaço Redação em Contos. Com essa realização, o curso reafirma seu compromisso com a formação literária e o estímulo à criatividade, abrindo portas para que cada aluno possa sonhar e criar ainda mais.