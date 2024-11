Simpósio celebra o centenário de Aziz Ab’Saber no Sesc 24 de Maio

Em comemoração ao centenário do geógrafo, educador e pesquisador Aziz Ab’Saber (1924-2012), o Sesc 24 de Maio, em parceria com a Cátedra Edward Said - Unifesp e o Instituto da Cultura Árabe (ICArabe), realiza o Simpósio Expedição Aziz Ab’Saber 100 anos no próximo dia 26 de novembro, terça-feira, das 13h às 20h30. O evento celebra a contribuição deste ícone do pensamento ambiental no Brasil, com mesas de debate que relembram sua trajetória e discutem o impacto de seu trabalho.

Ao longo de sua carreira, Aziz Ab’Saber recebeu distinções científicas nas áreas de geografia, arqueologia, geologia e ecologia, consolidando-se como referência em estudos ambientais e impactos das atividades humanas. Entre suas contribuições, destacam-se pesquisas sobre a Bacia Potiguar - Rio Grande do Norte e Ceará -, que ajudaram na descoberta de petróleo na região, e a coordenação dos projetos de preservação das serras do Mar e do Japi, em São Paulo.

As mesas de discussão reúnem especialistas que abordarão o legado de Aziz e sua influência em instituições acadêmicas e políticas públicas em diferentes campos de pesquisa.

Programação:

Credenciamento | 13h às 14h

Local: Térreo

Abertura | 14h às 14h30

Com mestre de cerimônias Natalia Calfat

Sesc-SP, Cátedra Ed. Said e ICArabe

Mesa: Aziz Ab'Saber, o cientista visionário | 14h30 às 16h30

Com Thamyres Gonçalves e Wagner Costa Ribeiro.

A mesa examina a obra de Aziz Ab’Saber e suas contribuições em geografia e geomorfologia.

Mesa: Aziz Ab'Saber, universidade, pesquisa e ciência | 17h-18h30

Com Roseli de Deus Lopes (IEA) e Renato Janine Ribeiro (USP), mediação de Francisco Miraglia (ICArabe)

A discussão aborda o papel de Aziz na ciência brasileira e nas políticas de pesquisa, bem como o papel das universidades no desenvolvimento científico nacional.

Mesa: Aziz Ab'Saber, um grande brasileiro | 19h-20h30

Com Thales Ab'Saber e Soraya Smaili,(Instituto de Cultura Árabe - ICArabe) mediação de Olgária Mattos (Cátedra Edward Said - Unifesp)

A mesa explora a trajetória pessoal e o impacto cultural e político de Aziz Ab’Saber, considerando suas raízes libanesas e infância em São Luiz do Paraitinga. Explorando a influência de seu pensamento em diferentes campos do conhecimento.

Serviço

Simpósio Expedição Aziz Ab'Saber 100 anos

Data: 26/11, terça-feira, das 13h às 20h30

Local: Teatro do Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo - 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 14 anos

Grátis

Inscrições: pelo site www.sesc24demaio.org.br ou pelo aplicativo Credencial Sesc SP de 12 a 24/11 e de 12 a 26/11 na Central de Atendimento da unidade.

*Atividade com acessibilidade em Libras

Serviço de Van: A unidade oferece transporte gratuito até as estações de metrô República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.

Sesc 24 de Maio

Rua 24 de Maio, 109, Centro, São Paulo

350 metros do metrô República

Fone: (11) 3350-6300