Dia de Campo aborda agricultura orgânica neste sábado em Santo Amaro da Imperatriz

Epagri já preparou os canteiros com hortaliças e plantas de cobertura para demonstrar o SPDH na sede da Coopafren

A sustentabilidade e a agricultura orgânica estarão no centro das discussões do Dia de Campo que acontece no sábado, 9, em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. O evento começa às 8h, na sede da Cooperativa de Produção Orgânica e Familiar Recanto da Natureza (Coopafren), que é a organizadora em parceria com a Epagri. A inscrição pode ser feita gratuitamente aqui . Será servido um almoço orgânico, ao valor de R$ 45,00 por pessoa.

São esperadas 150 pessoas para acompanhar a programação, que inclui palestras e visita a estandes. Além de dar visibilidade à produção de alimentos orgânicos, o Dia de Campo vai apresentar aos agricultores novas tecnologias do segmento. “Atualmente o produtor orgânico pode se valer de produtos, defensivos e linhas de crédito, que serão demonstrados no sábado”, explica Gerson Luiz Gessner, extensionista da Epagri em Santo Amaro da Imperatriz.

Palestras

As palestras acontecem na parte da manhã. Às 8h30 o engenheiro-agrônomo André Loch fala sobre Controle biológico: avanços e desafios na agricultura orgânica. Sistema de Plantio Direto de Hortaliças ( SPDH) como estratégia para transição agroecológica é o tema da segunda palestra, a ser proferida a partir das 9:20h pelo engenheiro-agrônomo e extensionista da Epagri Marcelo Zanella. A terceira palestra inicia às 10:10h, com a engenheira-agrônoma Bárbara Santos Ventura, que vai abordar Como as plantas de cobertura e microrganismos ajudam na ciclagem de nutrientes no solo e no aumento da produtividade agrícola.

Serviço

O quê: Dia de Campo sobre sustentabilidade e agricultura orgânica

Dia de Campo sobre sustentabilidade e agricultura orgânica Quando: sábado, 9 de novembro, a partir das 8h

sábado, 9 de novembro, a partir das 8h Onde: sede da Coopafren, em Santo Amaro da Imperatriz: Rua N. Sra. Rosa Mística, 1370, Vargem do Braço

sede da Coopafren, em Santo Amaro da Imperatriz: Rua N. Sra. Rosa Mística, 1370, Vargem do Braço Informações e entrevistas:Gerson Luiz Gessner, extensionista da Epagri: (48) 36656395 / 98467-1237

