Governador anuncia ampliação de mais 90 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral em 2025

Com foco na valorização do aluno e do professor para a construção do presente e do futuro da sociedade, o governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (7/11), a expansão da oferta de escolas de Ensino Médio em Tempo Integral para o ano letivo de 2025. A ampliação alcançará mais 90 instituições de ensino em 68 municípios. A educação é prioridade para o governador Eduardo Leite, que, com o anúncio, eleva para 296 o número de escolas de Ensino Médio com turno integral na Rede Estadual – mais que o dobro do que havia em 2023.

"Estamos dando sequência ao nosso compromisso de expansão do ensino em tempo integral no Estado. Temos a consciência de que o tempo integral, quando oferece boas condições de segurança e de alimentação para que os alunos permaneçam mais tempo na escola, garante uma jornada pedagógica mais intensa para prepará-los para o futuro. É o que observamos em lugares onde a educação teve evolução expressiva tendo o tempo integral como uma grande aposta, e nós estamos neste rumo", disse o governador Eduardo Leite.

A diferença é que a modalidade, além de aumentar a carga horária dos estudantes na escola, busca uma formação que coloca o aluno como protagonista do processo de educação. A abordagem pedagógica do Tempo Integral está centrada na perspectiva de que o espaço escolar é o ambiente que melhor permite o desenvolvimento pleno de todas as dimensões do estudante: intelectual, física, emocional, social e cultural.

Para isso, dentro do currículo, são oferecidos componentes como projeto de vida, estudos orientados, trilha de qualificação profissional, iniciação científica, disciplinas eletivas e práticas experimentais, além de práticas educativas como clubes juvenis e mentoria. Como forma de garantir a permanência, a saúde e o bem-estar, as escolas integrais também asseguram quatro refeições diárias para cada estudante.

Outro pilar do Tempo Integral é a prática do acolhimento. No início do ano, com a chegada dos novos matriculados e de suas famílias, é realizado um momento de integração para estabelecer os primeiros vínculos e estimular a reflexão a respeito dos sonhos e expectativas dos jovens. Essa abordagem se estende durante todo o calendário letivo, com uma rotina escolar que prioriza o apoio e o acompanhamento das aprendizagens – criando um ambiente de pertencimento e aproximação.

No Rio Grande do Sul, a modalidade começou a ser implementada em 2018, quando as primeiras 11 escolas estaduais de Ensino Médio fizeram a transição para o Turno Integral. Desde então, o sistema foi ampliado, aumentando para 18 escolas em 2022, depois para 111, em 2023, e 206 em 2024. Na Rede Estadual, 27% das instituições de Ensino Médio já adotam o modelo. A meta é alcançar 50% em 2026.

Dados e evidências demonstram que o sistema proporciona uma série de benefícios para os estudantes, incluindo a diminuição das taxas de evasão escolar e o aumento nas perspectivas de conseguir melhores condições de trabalho após concluir os estudos. Segundo o Núcleo de Educação Integral da Secretaria da Educação (Seduc), em relação ao ensino regular, a probabilidade de ingressar em um curso de nível superior é de 17 pontos percentuais maior para alunos formados em escolas integrais.

Da mesma forma, os jovens do Ensino Integral têm mais chances de seguir em profissões com maior rendimento salarial. Em uma pesquisa realizada em Pernambuco, primeiro estado do país a implementar o modelo, os estudantes que concluíram a educação básica no Tempo Integral conseguiram rendimentos 18% maiores do que os egressos de escolas tradicionais.

O mesmo estudo, desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa e Avaliação em Aprendizagem da Fundação Getúlio Vargas (Learn/FGV) e pelo Instituto Sonho Grande, também evidenciou que existe uma melhoria perceptível da equidade racial com as escolas integrais. No ensino tradicional, ao analisar a diferença entre os salários dos egressos, os estudantes negros têm uma remuneração média 10% menor que a dos alunos brancos. Porém, quando se considera os formados no ensino integral, a diferença desaparece.

Os indicadores apontam ainda para avanços em relação aos aspectos sociais, que envolvem maior acesso à segurança alimentar e aos serviços de saúde, além do aumento da rede de proteção escolar. No caso de meninas que estudam nas escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, a probabilidade de ingressar no mercado de trabalho é de oito pontos percentuais a mais. Em Pernambuco, onde o modelo é consolidado, as taxas de homicídios entre jovens de 15 a 19 anos caíram em até 50% com a expansão das escolas integrais.



Lista das novas escolas que terão Ensino Médio em Tempo Integral:





Aceguá

EEEM Barão de Acegua

Araricá

EEEM de Araricá

Bagé

EEEM José Gomes Filho

Boa Vista das Missões

EEEM Lucila Nogueira

Caçapava do Sul

EEEM Professora Gladi Machado Garcia

EEEM Antônio José Lopes Jardim

Cachoeira do Sul

EEEB Borges de Medeiros

EEEM Antônio Vicente da Fontoura

Canguçu

EEEM Professor José Veridiano Ferreira

Canoas

EEEM Guilherme de Almeida

Carazinho

EEEM Ernesta Nunes

Catuípe

Colégio Estadual Catuípe

Cerrito

EEEM Dr. Adão Orlando Alves

Cruz Alta

Dom Antônio Reis

Derrubadas

EEEM Getúlio Vargas

Dom Pedrito

Colégio Estadual Candida Corina Taborda Alves

Eldorado do Sul

EEEM Professora Américo Braga

EEEM Roseli Correia da Silva

Encruzilhada do Sul

IEE Gomercinda Dorneles Fontoura

Entre-Ijuís

Escola Técnica Entre Ijuis

Erechim

EEEM Irany Jaime Farina

Escola Estadual Normal José Bonifácio

Esperança do Sul

EEEM Olavo Bilac

Estrela

EEEB Vidal de Negreiros

Esteio

EEEM Professora Maria Sirley Vargas Ferraz

Espumoso

Instituto Estadual de Educação Dr. Ruy Piegas Silveira

Farroupilha

Colégio Estadual Olga Ramos Brentano

General Câmara

Instituto Estadual de Educação Vasconcelos Jardim

Glorinha

Colégio Estadual Deoclecio Ferrugem

Guaíba

EEEM Otero Paiva Guimarães

EEEM Izaura Ibañes Paiva

Herval

EEEM Corintho Avila Escobar

Hulha Negra

EEEM Manoel Lucas de Oliveira

Ibirubá

Instituto Estadual de Educação Edmundo Roewer

Ijuí

EEEM Otávio Caruso Brochado da Rocha

Inhacorá

EEEM Visconde de Cerro Alegre

Jóia

EEEM Joceli Correa

Lajeado do Bugre

EEEM Eugenio Korsack

Lavras do Sul

Instituto Estadual de Educação Dr Bulcão

Miraguai

Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela

Novo Hamburgo

Colégio Estadual Senador Alberto Pasqualini

Colégio Estadual Vila Becker

Instituto Estadual Madre Benicia

Nova Candelária

EEEM Nossa Senhora da Purificação

Osório

EEEM Albatroz

Palmeira das Missões

EEEB Palmeira das Missoes

Panambi

EEEM Paulo Freire

Passo Fundo

EEEB Monteiro Lobato

Pelotas

Colégio Estadual Dom João Braga

Piratini

EEEM Deputado Adão Pretto

Porto Alegre

EEEB Fernando Gomes

Instituto Estadual de Educação Paulo da Gama

Instituto Estadual de Educação General Flores da Cunha

EEEF Nações Unidas

EEEM Cristóvão Colombo

Colégio Estadual Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior

Porto Mauá

EEEM Almirante Tamandare

Rio Grande

EEEM Dr Augusto Duprat

EEEM Alfredo Ferreira Rodrigues

Riozinho

EEEM João Alfredo

Santa Cruz do Sul

EEEM José Mânica

Santa Maria

Colégio Estadual Prof Edna May Cardoso

EEEM Santa Marta

Santa Margarida do Sul

EEEM Marechal Hermes

Santana do Livramento

EEEM Dr Hector Acosta

Santo Ângelo

EEEM Buriti

Colégio Estadual Pedro II

Santo Antônio das Missões

EEEM Joaquim do Nascimento Barcelos

Sapucaia do Sul

EEEM de Olaria Daudt

São Borja

EEEM Militina Pereira Alvarez

EEEM Tricentenario

Instituto Estadual Arneldo Matter

São Gabriel

EEEM Dr Fernando Abbott

São José de Inhacora

EEEM Madre Madalena

São Luiz Gonzaga

EEEM São Luiz

Instituto Estadual de Educação Professor Osmar Poppe

EEEM Prof Terezinha Medeiros Schneider

São Sebastião do Caí

Instituto Estadual de Educação Paulo Freire

São Valério do Sul

EEEM São Valerio

Sobradinho

EEEB Padre Benjamim Copetti

Tapera

EEEM 8 de Maio

Tapes

EEEF Gaston Augusto Santos Cesar

Triunfo

EEEM Afonso Machado Coelho

Uruguaiana

EEEM Marechal Cândido Rondon

Vacaria

Escola Técnica Estadual Bernardina Rodrigues Padilha

EEEM Padre Efrem

Venâncio Aires

EEEM Crescer

EEEM Adelina Isabel Konzen

Viamão

EEEM Santa Isabel

EEEM Dr Genesio Pires