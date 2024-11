ABPT realiza pesquisa sobre sedentarismo durante a BTFF

Sedentarismo e obesidade são duas chagas que andam juntas e se tornaram calamidade mundial. No Brasil, a obesidade, uma doença crônica, aumentou 72% entre 2006 e 2019, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Uma das pesquisas mais recentes, divulgadas em junho deste ano, apresentada no Congresso Internacional sobre Obesidade (ICO), sugere que quase a metade dos brasileiros adultos (48%) terá obesidade e mais 27% terão sobrepeso até 2044. O indivíduo é considerado obeso quando seu índice de massa corporal (IMC) está acima de 30 kg/m2 (o cálculo considera o peso em quilogramas, dividido pelo quadrado da altura da pessoa).

Diante desse cenário que aponta sérios problemas na saúde da população, a Academia Brasileira de Personal Trainers (ABPT) vem se mobilizando para combater o mal por meio da conscientização das pessoas. A ABPT participa da BTFF 2024 - Brasil Trading Fitness Fair e aplicará uma pesquisa durante os três dias da Feira para identificar entre os participantes o nível de atividade física da população adulta.

A 6ª edição da BTFF acontece entre os dias 22 e 24 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, e é organizado pelo IEG Brasil, subsidiária do Italian Exhibition Group.

A pesquisa intitulada “Levantamento do nível de atividade física da população adulta do Brasil”, tem o objetivo de verificar o nível de atividade física dos adultos, acima de 18 anos, residentes no Brasil. No questionário a ser respondido pelos participantes estão perguntas como se praticam alguma atividade física considerada (aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar um pouco), ou vigorosas (as que precisam de um grande esforço físico e que fazem respirar muito e mais forte que o normal, como corrida).

Além do questionário, os profissionais que aplicarão a pesquisa também vão medir o peso, a altura, calcular o IMC e, por um instrumento chamado bioimpedância, vão avaliar a quantidade de gordura corporal que o indivíduo tem.

Para fazer esse levantamento a ABPT conta com as parcerias das universidades Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) e Unipiaget. Claudia Arouca, presidente da ABPT, informou que a pesquisa durante a BTFF não ficará restrita à Feira, e se estenderá para outras praças no país.

“Essa parceria com as universidades, bem como com a própria BTFF, demonstra o nosso compromisso com a inovação e com a busca por soluções que atendam às necessidades dos nossos clientes e da saúde da população. Poderemos identificar novas tendências e oportunidades de negócios, propor ações voltadas para a saúde, além de fortalecer a nossa relação com as instituições de ensino. Juntos, podemos melhorar a conscientização das pessoas e mudar o panorama do sedentarismo no Brasil”, afirmou Claudia.

O especialista em avaliação física e membro da ABPT, Leonardo Farah, alerta para o grande problema do sedentarismo também entre os jovens. Segundo ele, de acordo com dados do IBGE, mais de 80% das pessoas com menos de 18 anos têm comportamento sedentário, e isso vai impactar muito na vida adulta, podendo desenvolver doenças como diabetes, hipertensão, cardiopatia entre outros.

“A pesquisa que nós vamos aplicar na BTFF é justamente para entender o nível de sedentarismo das pessoas, não apenas de forma quantitativa, mas qualitativa, entender de que forma as pessoas buscam um profissional de educação física e quais os tipos de atividade física que a pessoa gosta. Portanto, não adianta eu como profissional de educação física querer impor, por exemplo, a musculação como melhor exercício se o ambiente da atividade não atrai todas as pessoas, ou seja, um ambiente adaptado ao que a pessoa gosta de fazer”, explicou.

Levantamento piloto

A presidente da ABPT, junto com dois outros profissionais e com o apoio do Programa Agita São Paulo, já havia realizado uma pesquisa semelhante em Passos (MG), sob o título "As expectativas dos clientes de personal trainers". Nesse levantamento, feito entre setembro e dezembro de 2023, foi constatado que dois em cada três moradores de Passos estão obesos ou com sobrepeso, além de 41% possuírem níveis baixos de atividade física.

Na BTFF, a Academia de Personal Trainers ainda vai oferecer mentorias para profissionais de educação física que almejam empreender e se desenvolver na carreira, além de promover workshop completo sobre carreira e empreendedorismo. A programação está neste link