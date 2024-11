Parintins Agropecuária estará presente na Expoferr

A Expoferr 2024, uma das principais feiras do setor agropecuário de Roraima, ocorrerá de 5 a 9 de novembro no Parque de Exposição Dandãezinho, reunindo expositores e representantes do setor pecuário regional. A Parintins Agropecuária participará do evento, apresentando seus métodos de fertilização in vitro voltados ao aumento da produtividade e ao desenvolvimento da pecuária na Amazônia.

Desde sua fundação, a Parintins Agropecuária tem utilizado técnicas de acasalamento planejado e produção de embriões em laboratório para aprimorar geneticamente seus rebanhos. Com um centro de pesquisas voltado à Fertilização In Vitro (FIV), a empresa atende tanto a demanda de sua fazenda quanto a de criadores de outras regiões.

Entre os resultados recentes, a Parintins Agropecuária realizou o nascimento do primeiro búfalo de proveta da Amazônia Ocidental, evento significativo para a genética bubalina no Brasil. “Participar da Expoferr é uma oportunidade de apresentar nossas práticas e dialogar sobre o futuro da pecuária sustentável na região”, informou José Duarte, representante da empresa.

Na feira, os visitantes poderão conhecer mais sobre as práticas de melhoramento genético da Parintins Agropecuária e os impactos dessas tecnologias para a produção pecuária.

Data: 5 a 9 de novembro

Local: Parque de Exposição Dandãezinho

Estande: Parintins Agropecuária

Mais detalhes estão disponíveis no site da Parintins Agropecuária.