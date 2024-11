Simpósio Internacional divulga data para submissão de trabalhos

O Comitê Científico do Yakult International Symposia on Beneficial Microbes – Fundamental Science and Innovative Applications definiu os prazos para a submissão de trabalhos científicos, assim como as demais datas que envolvem o tema. O prazo para envio dos resumos segue até dia 15 de janeiro de 2025. Um Comitê Científico específico decidirá quais resumos serão aceitos e poderá reconsiderar o tipo de apresentação final, se necessário. O evento será realizado em São Paulo nos dias 27 e 28 de março do próximo ano.

Todos os resumos devem ser enviados através do sistema de submissão on-line. O Comitê Científico aceitará apenas contribuições originais, tanto para serem utilizadas como pôster quanto para apresentação oral no evento. Além disso, não serão aceitos resumos sobre revisões de literatura. Os autores conhecerão o resultado da submissão em 30 de janeiro de 2025 e os resumos aceitos serão publicados nos Anais do Simpósio (on-line).

Além da oportunidade de apresentar trabalhos científicos para pesquisadores brasileiros e estrangeiros, os participantes vão concorrer a três prêmios. O Yakult Award for Young Scientist Best Poster Presentation, concedido pela Yakult do Brasil, será destinado a jovens cientistas e incluirá um prêmio em espécie e um certificado. Já os vencedores de Melhor pôster IPC (International Probiotic Conference) Europe e Melhor pôster CISAS (Centre for Research and Development in Agrifood Systems and Sustainability) Portugal receberão certificados da premiação.

O presidente do Comitê Científico do Yakult International Symposia (YIS), Prof. Dr. Svetoslav Dimitrov Todorov, afirma que serão aceitos no máximo dois resumos submetidos por autor. “A submissão de resumos representa o compromisso de o autor participar do Simpósio ou de enviar um coautor com conhecimento para apresentar e responder a perguntas sobre o estudo”, afirma o docente, que é pesquisador do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.

Formato do resumo



Todos os resumos destinados à apresentação de pôsteres no YIS 2025 devem respeitar o prazo especificado no regulamento. Os resumos precisam ser escritos em inglês. O primeiro autor deve ser o principal colaborador do estudo, enquanto o último autor deve ser o pesquisador sênior responsável pela equipe de pesquisa. “Embora não exista limite para o número de coautores, a orientação é que não exceda 10”, ressalta o Prof. Dr. Svetoslav Dimitrov Todorov. O YIS será totalmente em inglês, sem tradução simultânea. Todas as informações estão disponíveis no site https://yakultsymposiumbrazil.com.br/.

Serviço



Tópicos científicos

Alimentos funcionais fermentados

Probióticos para humanos, animais e agricultura

Probióticos e metabolismo do hospedeiro

Probióticos, prebióticos e saúde mental

Probióticos e saúde intestinal

Probióticos e resposta imune do hospedeiro

Probióticos de nova geração

Pós-bióticos e metabólitos bacterianos

Bacteriocinas e peptídeos antimicrobianos

Mecanismos de ação dos probióticos

Veículos de formulação, produção e entrega

Visões futuras para probióticos e oportunidades

Microrganismos e metabólitos benéficos: desafios e oportunidades



Data: 27 e 28 de março de 2025

Local: Wyndham São Paulo Ibirapuera Convention Plaza – São Paulo – Brasil

Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 56 anos em 2024.



Para outras informações, basta acessar o site www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.