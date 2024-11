Governador abre a 2ª edição da Feira da Agricultura Familiar em Porto Alegre

O governador Eduardo Leite abriu, na manhã desta segunda-feira (4/11), a 2ª edição da Feira da Agricultura Familiar em Porto Alegre, ao lado do Mercado Público, no Largo Jornalista Glênio Peres, no Centro da capital. Expositores de diferentes regiões do Estado estarão no pavilhão montado na praça até sábado (9/11), das 8h às 19h. A entrada é gratuita. A realização do evento foi assegurada a partir de investimento de R$ 400 mil do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

As 94 agroindústrias participantes oferecem variedades de produtos como frutas, legumes, verduras, pães, geleias, queijos, embutidos, mel, artesanato e flores, entre outros. Nesta edição, 70 empreendimentos participam pela primeira vez do evento, que leva a um dos pontos mais movimentados da capital a qualidade dos produtos vindos diretamente das pequenas propriedades de todas as regiões gaúchas.

“Nosso governo tem ampliado os investimentos na agricultura familiar e, mais uma vez, está ao lado dos produtores nessa feira, que tem um efeito em si, pelo volume de vendas proporcionado no período, mas vai muito além. A feira é mais um impulso na retomada depois da calamidade, e abre o apetite e o desejo da população em geral sobre os produtos das agroindústrias, que passam a ser demandadas para além das feiras, a partir do relacionamento que estabelecem com os consumidores nessas oportunidades” afirmou o governador.

Ao todo, 94 agroindústrias estão participando da feira, oferecendo variedades de produtos, como queijos, salames, geleias e pães -Foto: Maurício Tonetto/Secom

A realização é da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), com o apoio do governo estadual, por meio da SDR, e da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (Smgov).

“Essa 2ª edição da feira aqui no Centro de Porto Alegre, ainda maior do que no ano passado, é símbolo da resiliência dos nossos gigantes produtores de pequenas propriedades no Estado. É um momento ímpar para conectar as maravilhas produzidas pelo nosso campo com a população das cidades. Assim como a Expointer, não tenho dúvida de que essa feira na capital vai se consolidando como um importante espaço de negócios para nossas agroindústrias, e a SDR estará ao lado delas para impulsionar esse crescimento”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti.

O presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva, ressaltou a ampliação de investimentos que o governo do Estado tem realizado nos últimos anos para o fortalecimento da agricultura familiar e agradeceu o apoio ao setor. “Muito obrigado, governador, pelo empenho que o seu governo tem tido para impulsionar o crescimento das nossas agroindústrias. Tenho certeza de que nessa parceria vamos tornar a agricultura familiar ainda mais pujante, cada vez mais forte, criando emprego e renda e botando o alimento na mesa das pessoas”, afirmou.

O secretário municipal de Governança de Porto Alegre, Cassio Trogildo, disse que a feira é um espaço importante para mostrar para a capital um pouco do que é produzido em outras regiões. “É mais um ano desta parceria, apoiando esta feira que deu muito certo no ano passado. Os consumidores terão uma ótima oportunidade para conhecer a nossa produção primária e também para saber mais sobre as propriedades localizadas nas regiões ao Sul e Extremo Sul da nossa cidade”, destacou Trogildo.