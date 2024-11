TV Brasil transmite quatro duelos da 35ª rodada do Brasileirão Série B

A TV Brasil exibe quatro jogos da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A competição está próxima da reta final com a definição dos clubes classificados para a elite do futebol nacional em 2025 e os times rebaixados para a Série C.

A jornada esportiva da emissora pública acompanha as partidas Chapecoense (SC) x Novorizontino (SP) , neste sábado (2), às 17h; Ceará (CE) x Avaí (SC), neste domingo (3), às 18h30; Ponte Preta (SP) x Paysandu (PA), nesta segunda (4), às 21h; e Brusque (SC) x Botafogo (SP), nesta terça (5), no mesmo horário.

A cobertura da TV Brasil para essas disputas começa antes do apito inicial com um pré-jogo. Durante esse período, a equipe do canal traz informações atualizadas sobre a tabela, revela novidades sobre os clubes e comenta a escalação dos times.

Partidas da 35ª rodada

No sábado (2), o confronto Chapecoense x Novorizontino tem narração de Luciana Zogaib na telinha da TV Brasil . A bancada de comentários é conduzida por Rodrigo Ricardo e Carlos Molinari. Direto da Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, o repórter Igor Santos traz as informações do gramado. A transmissão começa às 16h45 e a bola rola às 17h.

Com 40 pontos, a equipe mandante está na 13ª posição e busca se afastar da zona de rebaixamento. A Chapecoense tem 10 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Já o Novorizontino é o vice-líder da Série B do Brasileirão com 60 pontos. Um triunfo aproxima o time paulista do acesso à elite do futebol nacional. O clube soma 17 resultados positivos, nove empates e somente oito jogos perdidos.

No domingo (3), a jornada esportiva vai ao ar a partir das 18h na TV Brasil com a cobertura do confronto Ceará x Avaí. A voz de André Marques traduz as emoções, enquanto as análises táticas e comentários são de Brenda Balbi e Rodrigo Ricardo. A disputa começa às 18h30 no Castelão, em Fortaleza, capital cearense.

O time da casa está em quinto na tabela e precisa da vitória para manter as chances de conquistar uma vaga no G4 da competição. O Ceará tem 54 pontos, cinco a menos que o Mirassol, que ocupa a quarta posição no campeonato. A equipe venceu 16 partidas, empatou seis e foi derrotada em 12.

O Avaí está com desempenho mediano, em 11º, com 46 pontos, sem grandes expectativas na competição. O clube não tem mais chances de subir para a Série A e remotas possibilidades de descenso para a Série C. A campanha é de 12 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.

A TV Brasil acompanha a partida Ponte Preta (SP) x Paysandu (PA) disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 21h de segunda (4). O aquecimento da transmissão entra no ar às 20h45. Luciana Zogaib narra o jogo que tem os comentários de Rodrigo Ricardo. Direto do estádio, o repórter Lincoln Chaves acompanha os lances e traz as notícias.

Na primeira posição acima da zona de rebaixamento, no 16º lugar, com 38 pontos, a Ponte Preta tem que vencer para aumentar a vantagem para os adversários abaixo na tabela. A equipe ganhou dez duelos, empatou oito e foi superada em 16. O Paysandu tem um retrospecto um pouco melhor, mas que ainda inspira cuidados. O time paraense soma 40 pontos, com nove vitórias, 13 empates e 12 derrotas.

O destaque esportivo da programação de terça (5) na TV Brasil é o embate Brusque (SC) x Botafogo (SP). Os rivais se enfrentam por uma melhor colocação na parte de baixo da tabela da Série B do Brasileirão. A disputa inicia às 21h, mas o canal público entra em campo às 20h45. Rodrigo Campos narra e Rodrigo Ricardo comenta o jogo que ocorre no estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina.

Penúltimo lugar no campeonato, o time da casa está com apenas 33 pontos e só a vitória interessa ao Brusque na luta pela permanência na Série B. A equipe só ganhou sete partidas, empatou 12 e perdeu 15. Já o Botafogo faz uma campanha irregular, com muitos altos e baixos na competição. Atualmente, o clube paulista está em 15º com 39 pontos e tem nove vitórias, 12 empates e 13 derrotas.

Saiba como assistir aos jogos da Série B na TV Brasil

A transmissão da Série B faz parte da estratégia da TV Brasil de ampliar a presença do esporte na sua programação. A emissora já acompanhou a decisão da Série D, o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1, a final do Brasileirão Feminino Sub-17, as fases decisivas das Séries A2 e A3 do futebol feminino e as disputas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne mais de 126 emissoras afiliadas da TV Brasil , os torcedores de todo o país poderão assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título. Saiba como sintonizar a TV Brasil na sua cidade.

Transmissão da Série B

Neste ano, 20 clubes disputam o campeonato que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil exibe 114 partidas.

Disputam a competição os seguintes clubes: Amazonas (AM), América (MG), Avaí (SC), Botafogo (SP), Brusque (SC), Ceará (CE), Chapecoense (SC), Coritiba (PR), CRB (AL), Goiás (GO), Guarani (SP), Ituano (SP), Mirassol (SP), Novorizontino (SP), Operário (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Santos (SP), Sport (PE) e Vila Nova (GO).

Em 2024, a Série B será disputada no sistema de pontos corridos, em turno e returno, com 19 jogos de ida e 19 jogos de volta. Os quatro primeiros conquistam uma vaga na Série A em 2025 e os quatro últimos são rebaixados para a Série C.

Ao vivo e on demand

