Curso de Capacitação reúne professores de circo de todo o Brasil

Um evento de capacitação profissional está trazendo a Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, educadores de circo de 17 diferentes estados do Brasil. A iniciativa, promovida pelo Instituto Social M&C em parceria com o Circocan e realizada pelo Ministério da Cultura através do Edital Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura, busca alavancar o conhecimento e possibilidades profissionais de professores e educadores circenses.

O projeto, denominado Curso de Capacitação e Qualificação de Professores de Circo, teve início em setembro com a realização de um curso online gratuito que levou conteúdos educativos e formativos para cerca de 500 professores espalhados pelo Brasil. Para a segunda etapa do projeto, que ocorre de forma presencial, são oferecidas 30 bolsas de estudo para as 5 regiões do Brasil com direito a 60 horas de curso, alimentação e hospedagem durante o evento.

A iniciativa é liderada pelo Circocan, escola e companhia de circo com mais de 20 anos de experiência, hoje uma das principais instituições do Brasil e que promove colaborações com grandes companhias da área no Canadá, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, entre outros.

A capacitação presencial acontece de 29 de Outubro a 03 de Novembro no Centro de Treinamento Circocan, espaço construído no Rancho MC para hospedar cursos, eventos e residências artísticas em meio a natureza. O local já atraiu a atenção do Cirque du Soleil, que em 2023 realizou um treinamento para jovens talentos com duração de 10 dias.

Dessa vez, treinadores brasileiros renomados e com diplomas internacionais irão promover o curso, levando educação de qualidade, desenvolvimento profissional e incentivo aos bens culturais sem restrição geográfica e social. Os bolsistas selecionados dos 4 cantos do país terão oportunidade de agregar muito conhecimento e multiplicar os ensinamentos de volta em suas regiões e projetos educacionais Brasil afora.