Seleção de diretores da Rede Estadual divulga locais das provas de conhecimento específico

Os candidatos que irão participar da seleção de diretores e vice-diretores da Rede Estadual já podem consultar o local das provas de conhecimento específico. A avaliação, etapa obrigatória para se candidatar, acontecerá nesta sexta-feira (1/11), das 14h às 18h, nos municípios sede das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). Para seguir na seleção, os interessados deverão alcançar a aprovação mínima de 60%, sem zerar a parte discursiva.

A prova será realizada presencialmente no formato digital, por meio dos chromebooks disponibilizados pela Secretaria da Educação (Seduc) nos locais indicados abaixo. Os participantes precisam estar atentos às regras do edital, que prevê o fechamento dos portões às 13h30. A orientação é chegar com pelo menos uma hora de antecedência.

A avaliação é composta por uma parte objetiva que contém 60 questões, abordando conteúdos de interpretação de texto e português, além de conhecimentos específicos da gestão escolar, conforme a Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar. Também há uma parte discursiva, com três estudos de caso.

O edital garante ainda a utilização do nome social para pessoas transgênero. Além disso, a prova oferece recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência e uma sala destinada à amamentação para aquelas que precisarem. Para essas situações, o candidato teve que indicar a solicitação de atendimento especializado na ficha de inscrição para a prova de conhecimentos.

Ao todo, 9.073 candidatos estão inscritos para participar da avaliação. As mudanças no processo de seleção abrangem cinco etapas (Curso de 60 horas com certificação, Prova de Conhecimentos, Formalização da Candidatura, Pleito e Homologação) e foram aprovadas pela Assembleia Legislativa em 2023.

As alterações atualizaram a legislação anterior, datada de 1995, de forma a atender às exigências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Para garantir o acesso aos recursos de complementação do governo federal referentes aos valores mínimos por aluno, estados e municípios devem estabelecer critérios de avaliação que considerem o mérito e o desempenho dos gestores escolares nas instituições públicas de ensino.

Mais informações podem ser consultadas no login de acesso de inscrições no site da Fundação Getúlio Vargas , que é responsável pela elaboração das provas.

Locais de prova

1ª CRE Porto Alegre

Escola Técnica Estadual Parobé

Colégio Estadual (CE) Protásio Alves

Instituto Estadual de Educação (IEE) General Flores da Cunha

2ª CRE São Leopoldo

Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Polisinos

Escola Técnica Estadual (ETE) Frederico Guilherme Schmidt

3ª CRE Estrela

Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Vidal de Negreiros

EEEM Estrela

4ª CRE Caxias do Sul

EEEM Santa Catarina

5ª CRE Pelotas

EEEM Coronel Pedro Osório

CE Cassiano do Nascimento

6ª CRE Santa Cruz do Sul

EEEM Ernesto Alves de Oliveira

7ª CRE Passo Fundo

EEEB Nicolau de Araújo Vergueiro

CE Joaquim Fagundes dos Reis

8ª CRE Santa Maria

EEEM Cilon Rosa

9ª CRE Cruz Alta

IEE Prof. Annes Dias

10ª CRE Uruguaiana

EEEM Dom Hermeto

11ª CRE Osório

EEEB Prudente de Morais

EEEM Albatroz

12ª CRE Guaíba

IEE Gomes Jardim

Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Dr. Solon Tavares

13ª CRE Bagé

EEEM Silveira Martins

14ª CRE Santo Ângelo

ETE Presidente Getúlio Vargas

15ª CRE Erechim

CE Prof. Mantovani

16ª CRE Bento Gonçalves

EEEM Mestre Santa Bárbara

17ª CRE Santa Rosa

EEEB Santos Dumont

18ª CRE Rio Grande

IEE Juvenal Miller

19ª CRE Santana do Livramento

CE Alceu Wamosy

20ª CRE Palmeira das Missões

EEEB Palmeira das Missões

CE Três Mártires

21ª CRE Três Passos

EEEM Águia de Haia

23ª CRE Vacaria

IEE Irmão Getúlio

24ª CRE Cachoeira do Sul

CE Diva Costa Fachin

25ª CRE Soledade

IEE Maurício Cardoso

27ª CRE Canoas

CE Marechal Rondon

28ª CRE Gravataí

CE Barbosa Rodrigues

CE Antônio Gomes Corrêa

32ª CRE São Luiz Gonzaga

IEE Rui Barbosa

35ª CRE São Borja

CE Getúlio Vargas

36ª CRE Ijuí

ETE 25 de Julho

IEE Guilherme Clemente Koehler

39ª CRE Carazinho

EEEM Cônego João Batista Sorg

EEEB Érico Veríssimo