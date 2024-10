Produção de arroz é destaque em manejo e pesquisa em Santa Catarina

Foto: Aires Mariga/Epagri

Santa Catarina é vice-campeã nacional na produção de arroz, com cerca de 1,2 milhão de toneladas na safra 2023/2024, esse grão é o quarto produto em Valor da Produção Agropecuária (VPA), responde por R$ 2,1 bilhão (9,4%) do total no Brasil, segundo dado da Epagri/Cepa 2022/2023. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária destaca todo o potencial dessa produção no Dia Internacional do Arroz, comemorado em 31 de outubro.

Cerca de 25% do valor produtivo da agropecuária do estado está na produção de grãos e o arroz se destaca no segundo lugar no âmbito nacional. “A cadeia produtiva do arroz gera renda para mais de 50 mil famílias em Santa Catarina e traz também o diferencial no plantio e manejo, envolvendo pesquisa, tecnologia e inovação empregada pela Epagri”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.

Com uma área de 145 mil hectares de arroz, o modelo de plantio em Santa Catarina é uma das referências. Aproximadamente 85% dos agricultores catarinenses preparam a terra em áreas alagadas, sendo um diferencial e a marca registrada da cadeia produtiva do arroz no estado. A produção de sementes de alta qualidade possibilita o atendimento da demanda de produtores catarinenses e a disseminação das cultivares para todos os estados da federação, que cultivam arroz irrigado, e para vários países da América Latina.

Práticas e incentivos

O Programa Grãos SC da Epagri, conta com um sistema de melhoramento de sementes e é responsável pela criação de variedades de arroz, que agregam vantagens aos grãos na adaptação às condições de cultivo, de solo e de clima. Santa Catarina conta com 16 sementeiras oficiais, que possuem tecnologia de ponta para a seleção do melhor grão. As sementes são consideradas as melhores do Brasil, países como Bolívia e Argentina estão plantando as sementes catarinenses.

Estimativas baseadas no modelo do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) apontam que as práticas disseminadas pela Epagri e adotadas pelos produtores rurais reduziram entre 20% e 30% a emissão de gás metano na produção de arroz em Santa Catarina nos últimos anos. Assim, essa cadeia produtiva catarinense já atinge a meta estabelecida mundialmente durante a COP 26, de reduzir em 30% as emissões de metano até 2030.

Com o intuito de aumentar o potencial competitivo dos grãos e a renda dos produtores, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária reativou a Câmara Setorial dos Grãos junto com entidades do setor, que inclui os principais grãos do estado como soja, trigo, milho, feijão e arroz.

