Hospital investe R$ 2,5 milhões em terapia hiperbárica

Com o objetivo de oferecer tratamentos mais modernos e eficientes para seus pacientes, o Hospital São Rafael, de Belo Horizonte, realizou um investimento de R$ 2,5 milhões no serviço de oxigenoterapia hiperbárica. A técnica, que já é amplamente utilizada em hospitais de referência, é especialmente benéfica para o tratamento de diversas condições médicas.

A oxigenoterapia hiperbárica consiste em um procedimento no qual o paciente respira oxigênio puro (100%), enquanto permanece em uma câmara pressurizada, onde a pressão é de duas a três vezes maior que a pressão atmosférica ao nível do mar.

A Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica (SBMH) lista uma série de benefícios que o tratamento pode oferecer após uma cirurgia plástica. Dentre eles estão a redução do risco de complicações, tratamento da necrose de tecidos, recuperação mais rápida e confortável e a minimização de cicatrizes.

O Hospital São Rafael, conhecido por suas cirurgias eletivas multiespecialidades particulares, conta com três câmaras hiperbáricas, que funcionam 24 horas por dia, atendendo pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos e buscam uma recuperação mais rápida e eficaz.

Flávia Nápoles, diretora executiva do Hospital São Rafael, ressalta que o serviço é uma prova do investimento contínuo da unidade hospitalar, que busca oferecer tecnologia de ponta disponibilizando a medicina hiperbárica em favor dos usuários. "A ampliação dos nossos serviços com a terapia hiperbárica demonstra nosso compromisso em proporcionar um aumento da qualidade de vida do paciente recém-operado. Este investimento visa não apenas aperfeiçoar os tratamentos, mas também assegurar uma recuperação mais confortável e ágil", afirma Flávia Nápoles.