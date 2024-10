Epagri promove Mostra de Artesanato do Planalto Norte de SC na próxima quarta

Estarão expostos e à venda peças que refletem a cultura, as tradições e a história da região (Fotos: Divulgação/Epagri)

Na quarta-feira, 23, a Epagri promove a Mostra de Artesanato do Planalto Norte de Santa Catarina. O evento faz parte da programação do Encontro de Artesãos e será aberto ao público das 13h30 às 14h30, no Hotel Susin, em Mafra. Estarão expostos e à venda peças que refletem a cultura, as tradições e a história da região.

De acordo com a extensionista da Epagri e coordenadora do evento, Bernadete Grein, a mostra vai celebrar a diversidade e a criatividade do artesanato regional. No evento terá arte em palha de milho e em porongo, bordados, crochê, tricô artístico, macramê, pêssankas, pisankis, mandalas e miniaturas e réplicas em madeira maciça. O público também vai encontrar plantas desidratadas e esqueletizadas, wycinanki, motankas, bordados, feltragem com lã de ovelha e pintura em madeira, em gesso e em cerâmica.

Encontro de Artesãos

O Encontro de Artesãos vai reunir cerca de 60 pessoas tanto da área rural como urbana e terá palestras sobre orientações tributárias, carteira de artesão e signos distintivos. O evento é uma forma de fortalecer e divulgar o artesanato do Planalto Norte, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e experiências”, afirma Bernadete.

Foto: Reprodução/Secom SC

Participam artesãos de Mafra, Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo, Porto União, São Bento do Sul, Campo Alegre e Três Barras. Bernadete relata que historicamente a Epagri tem ações para desenvolver o artesanato na região. “Destaco o apoio na participação de artesãos na mostra de produtos tradicionais realizada no IX Workshop Catarinense de Indicação Geográfica , em Lages, e na Feira Sabor Rural , em Joinville”, diz ela.

Foto: Reprodução/Secom SC

Serviço

– O que: Mostra de Artesanato do Planalto Norte

– Data: 23/10/2024

– Horário: das 13h30min às 14h30min

– Local: Hotel Susin – Mafra

– Entrada: Gratuita

– Mais informações e entrevistas: Bernadete Grein, extensionista da Epagri e coordenadora do evento, ( 47) 98849 1890

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, (48) 3665-5407/99161-9596