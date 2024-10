Produtores rurais podem receber até R$ 100 mil em benefícios para implantar sistemas de irrigação

Com o intuito de apresentar aos produtores rurais o programa de incentivo financeiro para investimento em irrigação, a Emater/RS-Ascar e Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), realizou uma séria de seminários em todo o Estado.

Para encerrar a agenda desta semana, na última quinta-feira (17/10), aconteceu em Frederico Westphalen o Seminário de Irrigação, realizado no Auditório da Universidade Regional Integrada (URI), campus de Frederico Westphalen, entidade parceira do evento. Mais de 150 pessoas, entre produtores rurais, técnicos e entidades ligadas ao setor agropecuário da região participaram do evento técnico.



O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn, esteve presente apresentando o programa de subvenção de irrigação e reservação de água, o Supera Estiagem. Kuhn destacou as regras do Programa de Irrigação e a importância que a implantação de sistemas tem para o desenvolvimento do Estado, com aumento da produtividade.

Ele também lembrou que as severas estiagens que o Rio Grande do Sul enfrenta trazem consequências econômicas, com queda do PIB, e que o programa visa estimular a ampliação da área irrigada com a oferta de benefício direto ao produtor rural.



"São até R$ 100 mil por produtor, limitado a 20% do valor do projeto, para a implantação de qualquer sistema de irrigação. É uma forma de prêmio que o governo está dando ao produtor que ajudar a aumentar a irrigação no Estado, com impacto direto na sua produção e aumento da sua renda", ressaltou.



O evento contou com a participação do engenheiro florestal e chefe do Departamento Agrossilvipastoril da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Cristiano Horbach Prass, que falou sobre a modernização da legislação ambiental. Outra temática discutida na ocasião foi o prognóstico climático do Estado, dados apresentados pelo meteorologista da Seapi e coordenador do Simagro/RS, Flávio Varone.

Informações e aspectos importantes que devem ser observados para a implantação dos sistemas de irrigação foram esclarecidas pelo extensionista rural da Emater/RS-Ascar e coordenador regional de manejo de recursos naturais, Carlos Roberto Olczevski.



Três cases de sucesso no uso da irrigação foram apresentados durante o evento. A experiência do produtor Luciano Benatti, de Frederico Westphalen, que investiu no sistema de aspersão fixa para irrigação das pastagens; o exemplo do produtor Leandro de Marchi, de Erval Seco, no uso do sistema pivô central para irrigação das culturas de milho e soja; e a experiência do agricultor Adorindo Piovesana, do município de Alpestre, que possui um sistema de micro aspersão para irrigação da videira.

Os exemplos apresentados tiveram o intuito de mostrar o potencial da irrigação para as diferentes atividades e como o investimento nessa tecnologia gera bons resultados para os produtores rurais. "Meu único arrependimento com a irrigação é não ter iniciado antes", salientou o produtor Leandro de Marchi, do município de Erval Seco.



Entre as autoridades do município, prestigiaram o evento o prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso, o gerente regional da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, Cleomar de Bona, e a diretora geral da URI, Elisabete Cerutti.

O seminário contou também com a participação de empresas que oferecem estruturas para irrigação e das instituições de crédito, que puderam informar aos produtores quanto ao acesso ao incentivo financeiro para investimento em irrigação. O Seminário de Irrigação contou com o apoio do Banrisul, Banco do Brasil, Sicredi, Cresol, Sicoob, Cotrifred, Amzop, Codemau e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.