TV Brasil transmite 4 jogos do Brasileirão Série B no fim de semana

A TV Brasil transmite uma verdadeira maratona de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro neste final de semana. A jornada esportiva acompanha os confrontos Amazonas (AM) x Avaí (SC) nesta sexta (18), às 21h10; Ituano (SP) x Ceará (CE), no sábado (19), às 16h45; Operário (PR) x Paysandu (PA), no domingo (20), às 10h45 e o clássico do interior paulista Ponte Preta (SP) x Guarani (SP), no mesmo dia, às 18h.

A cobertura do canal público para essas disputas começa antes de a bola rolar com um pré-jogo. Durante esse aquecimento, a equipe da TV Brasil apresenta informações sobre os clubes, revela a escalação dos times e atualiza a tabela da competição.

Jogos da 32ª Rodada

Nesta sexta, Amazonas e Avaí jogam na Arena da Amazônia, e a transmissão da TV Brasil começa às 21h10 com um pré-jogo repleto de análises antes de a partida começar, conduzido pelos comentaristas Brenda Balbi e Carlos Molinari. A narração do confronto será na voz de André Marques, um dos maiores nomes da narração esportiva brasileira. As duas equipes vivem um momento semelhante na competição, ocupando o meio da tabela do Brasileirão Série B e com chances remotas de classificação para a elite do futebol brasileiro. O Tigre irá contar com o apoio de sua torcida em casa, na Arena da Amazônia, para tentar se manter no páreo da disputa.

Já no sábado, Ituano e Ceará protagonizam uma partida decisiva para os dois times no Estádio Novelli Júnior. No caso do time de Itu, mandante do duelo, o jogo coloca três pontos decisivos para a permanência da equipe na Série B do próximo ano, enquanto o Ceará precisa da vitória para seguir vivo por uma disputa de vaga para a elite do futebol brasileiro em 2025. Caso o time de Fortaleza seja vitorioso, o tricolor poderá ocupar a quarta colocação na tabela e, se mantiver uma sequência de pontuação, garante vaga para o Brasileirão Série A de 2025.

No domingo, a equipe esportiva da TV Brasil faz duas transmissões com uma partida que vai ao ar pela manhã e outra à tarde. A partir das 10h45, Operário e Paysandu jogam no Estádio Germano Krüger, no Paraná, em uma disputa que vale muito para os dois clubes. Para o Operário, o embate em casa é a chance de permanecer vivo em uma briga pelo G4 da competição. Já para o Paysandu, os três pontos podem ajudar o time a se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. A narração será conduzida por Luciana Zogaib, e a comentarista Rachel Motta traz todas as análises táticas e comentários para o público.

No mesmo dia, a partir das 18h, Ponte Preta e Guarani entram em campo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com um verdadeiro clima de decisão. Isso porque as duas equipes encontram-se próximas de um cenário de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte precisa contar com o apoio de sua torcida em casa para escapar dessa situação no clássico do interior paulista. A voz responsável por narrar as emoções da partida será a de André Marques, e a bancada de comentários será conduzida por Rachel Motta e Alexandre Vasconcellos.

Transmissão da Série B

Neste ano, 20 clubes disputam o campeonato que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil exibe 114 partidas.

Disputam a competição os seguintes clubes: Amazonas (AM), América (MG), Avaí (SC), Botafogo (SP), Brusque (SC), Ceará (CE), Chapecoense (SC), Coritiba (PR), CRB (AL), Goiás (GO), Guarani (SP), Ituano (SP), Mirassol (SP), Novorizontino (SP), Operário (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Santos (SP), Sport (PE) e Vila Nova (GO).

Em 2024, a Série B será disputada no sistema de pontos corridos, em turno e returno, com 19 jogos de ida e 19 jogos de volta. Os quatro primeiros conquistam uma vaga na Série A em 2025 e os quatro últimos são rebaixados para a Série C.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone . O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

