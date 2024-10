Pela primeira vez em sede única, Jogos Escolares do RS chegam à fase final

Entre 19 e 23 de outubro, a 53ª edição dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs), o maior evento esportivo estudantil do Estado, chega a sua grande final, com os confrontos entre as escolas estaduais que venceram a fase regional da competição. Pela primeira vez, a disputa de todas as modalidades ocorrerá em sede única, no campus da Ulbra, em Canoas.

A programação começa no sábado (19/10), com uma cerimônia de abertura no ginásio principal da Ulbra, às 10h. A celebração contará com a presença de atletas olímpicos e homenagens às escolas participantes, incluindo uma banda marcial. Durante as partidas, também haverá etapas de repescagem. A competição termina na terça-feira (23/10), com as finais do basquetebol e do futsal.

São esperados cerca de 2.300 atletas das 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), que irão se reunir para competirem em oito modalidades: atletismo, basquetebol, bocha paralímpica, futsal, handebol, tênis de mesa, orientação, voleibol e xadrez.

A infraestrutura foi preparada para receber os jovens competidores, com momentos de integração e acolhimento dos estudantes. Ao longo dos cinco dias, as instalações do campus – como as pistas de atletismo, as quadras poliesportivas e as áreas de arremesso e lançamento – serão palco das disputas, que abrangem as categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos), com equipes masculinas e femininas.

A edição deste ano tem outra novidade: a estreia dos jogos eletrônicos, chamados de E-Sports, que envolverão partidas de futebol virtual. Além disso, as modalidades adaptadas permitirão que os estudantes com deficiência possam competir no atletismo e no tênis de mesa com acompanhamento técnico especializado.

O evento é o mais antigo programa esportivo realizado pela Secretaria da Educação (Seduc). O Jergs é composto por quatro fases: municipal, coordenadoria, regional e final estadual. Neste ano, desde o início das competições, os jogos mobilizaram mais de 135 mil estudantes da Rede Estadual.