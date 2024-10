De olho no acesso para a Série A, Amazonas e Avaí jogam em Manaus

O Amazonas recebe o Avaí, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (18) na Arena da Amazônia, em Manaus, em partida que definirá o futuro das duas equipes na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Isto porque a partida transmitida ao vivo pela TV Brasil pode ser a última oportunidade de os dois times permanecerem vivos na luta pelo acesso para a Série A da competição em 2025.

Ocupando a 11ª posição da classificação com 42 pontos, o Aurinegro Amazonense tenta aproveitar o fator casa para se recuperar do revés de 3 a 1 para o Coritiba que sofreu na última rodada. “Convido toda a torcida amazonense para nos apoiar, ser o nosso 12ª jogador dentro de campo. Sabemos da importância do apoio da torcida”, declarou o volante Erick Varão em vídeo divulgado pelo Amazonas nas redes sociais.