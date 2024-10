A Bitget Wallet tornou-se o segundo aplicativo mais baixado, aproximando-se da Binance

VICTORIA, Seychelles, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet, a principal carteira sem custódia da Web3, alcançou quase 6 milhões de downloads de aplicativos em setembro, tornando-se o segundo aplicativo de criptomoedas mais baixado em todo o mundo, atrás da Binance, e superando a maioria das carteiras da Web3 e das bolsas de criptomoedas no quesito adoção de novos usuários. A Bitget Wallet também anunciou ter superado a marca de 40 milhões de usuários globalmente, crescendo mais de 100% desde março de 2024. Esse crescimento significativo posiciona a Bitget Wallet como a carteira descentralizada de maior crescimento este ano e evidencia a crescente demanda por soluções descentralizadas, estabelecendo-as como principais pontos de entrada na Web3.

Principais fatores responsáveis pelo crescimento explosivo

Vários fatores importantes foram responsáveis pelo impressionante crescimento da Bitget Wallet. Sua interface de usuário intuitiva e os recursos robustos do produto possibilitam o acesso a finanças descentralizadas, especialmente para usuários iniciantes em criptomoedas. A carteira integra perfeitamente todos os serviços Web3 em um único aplicativo - incluindo gerenciamento de ativos, swaps, launchpads, negociação de criptomoedas, staking e um explorador de DApp - em uma única plataforma. Um aspecto crucial de seu crescimento este ano foi a integração com o ecossistema TON e o Telegram, que facilitou o acesso do usuário aos serviços de carteira diretamente na popular plataforma de mensagens, conectando os usuários da Web2àWeb3. Somente no terceiro trimestre, a carteira registrou um extraordinário crescimento de 4886% nos endereços onchain da TON. Além disso, a Bitget Wallet vem ganhando grande tração em mercados emergentes, proporcionando uma experiência de integração tranquila para novos usuários que estão ingressando no mercado de criptomoedas. Vale destacar que a Bitget Wallet teve o maior crescimento de usuários no terceiro trimestre registrado em regiões como a África, com um aumento impressionante de 413%, seguido pelo sul da Ásia, com 126%, e Oriente Médio, com 105%.

Carteiras descentralizadas: A futura porta de entrada para a Web3

A rápida expansão da Bitget Wallet demonstra uma tendência mais ampla no setor: as carteiras descentralizadas estão emergindo como portas de entrada essenciais para a Web3, competindo cada vez mais com as bolsas centralizadas em termos de base de usuários e funcionalidades. Atualmente, mais carteiras estão trabalhando diretamente com plataformas Web2, como soluções de pagamento e aplicativos de mensagens sociais, para aumentar a usabilidade dos tokens diretamente a partir das carteiras de autocustódia. No entanto, o ambiente da Web3 ainda enfrenta desafios, especialmente no que se refereàretenção de usuários. Embora a integração tenha se tornado mais fácil, a retenção de usuários nos ecossistemas descentralizados pode ser difícil em virtude da limitação dos casos de uso no mundo real e da complexidade das interfaces de usuário. Portanto, é fundamental desenvolver aplicativos intuitivos e proporcionar interações fluídas para garantir o engajamento de longo prazo nesse ambiente digital dinâmico.

Integração fluída de todos os serviços Web3 em um único aplicativo

Desde sua fundação em 2018, a Bitget Wallet se estabeleceu como um hub Web3 completo. É compatível com mais de 100 blockchains, mais de 20.000 DApps e milhões de tokens onchain, posicionando este hub entre os maiores mercados descentralizados. O recurso de swap contínuo da carteira permite trocas de tokens rápidas e econômicas, oferecendo os melhores preços com a agregação de liquidez de mais de 100 DEXes. No terceiro trimestre, as atividades de swap na Bitget Wallet cresceram 125%, enquanto as atividades de DApps aumentaram 128% e as transferências de tokens subiram 175%, refletindo a crescente adoção dos serviços financeiros descentralizados. Além disso, suas ferramentas avançadas — incluindo gráficos completos de velas, alertas Smart Money e descoberta de tokens em alta — fornecem aos usuários insights de mercado detalhados e em tempo real para decisões de trading bem informadas. Com foco na segurança, a Bitget Wallet oferece recursos como uma carteira MPC sem chave, rastreamento de fundos on-chain e um fundo de proteção ao usuário de US$ 300 milhões, garantindo uma experiência segura e intuitiva.

Uma visão para o futuro da Web3

Alvin Kan, COO da Bitget Wallet, comentou: “Superar a marca de 40 milhões de usuários é uma prova da nossa visão de tornar as criptomoedas acessíveis a todos, em qualquer lugar. A Bitget Wallet registrou quase 6 milhões de downloads em um mês, aproximando-se das principais exchanges, indicando que as carteiras descentralizadas estão alcançando as plataformas centralizadas. Estamos entusiasmados em liderar essa mudança. Nossa missão é clara: oferecer uma porta de entrada segura e intuitiva de usar para a Web3 destinada ao próximo bilhão de usuários.” Ele ainda acrescentou: “O futuro da Web3 depende da eficiência com que preencheremos a lacuna entre a Web2 e a Web3. Ao nos integrarmos a plataformas como o Telegram, simplificamos a adoção de criptomoedas pelos usuários comuns e criamos ferramentas que permitem uma interação fluída com as plataformas descentralizadas. As carteiras descentralizadas passarão a servir como uma das principais portas de entrada para bilhões de novos usuários que explorarem a Web3 pela primeira vez.”

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é uma das principais carteiras não custodiais de Web3 do mundo e uma plataforma de ecossistema descentralizado. Com a Bitget Onchain Layer, a carteira está bem posicionada para desenvolver um ecossistema DeFi em crescimento por meio da cocriação e incubação estratégica. Além de uma poderosa função de Swap, a Bitget Wallet também oferece gerenciamento de ativos multicadeia, insights de smart money, um Launchpad nativo, um Centro de Inscrições e um Centro de Ganhos. Com suporte a mais de 100 grandes blockchains, mais de 500.000 tokens e uma ampla gama de DApps, a Bitget Wallet é a sua principal carteira para a descoberta de ativos e exploração da Web3.

