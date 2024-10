Dia Mundial da Alimentação: Cidasc destaca compromisso com a promoção de alimentos seguros e de qualidade

Foto: Ascom/Cidasc.

Nesta quarta-feira, 16 de outubro, comemoramos o Dia Mundial da Alimentação, uma data instituída para lembrar a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Agricultura e Alimentação (FAO), em 1945. Este dia nos convida a uma reflexão sobre um dos direitos humanos mais fundamentais: o direito à alimentação. Em 2024, o tema escolhido, “Direito aos alimentos para uma vida e um futuro”, enfatiza a importância de garantir o acesso de todos aos melhores alimentos nutritivos, seguros e em quantidade suficiente, essenciais para a saúde e o desenvolvimento.

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) tem um papel central na promoção da segurança dos alimentos produzidos no Estado. Por meio de uma parceria ativa com produtores rurais e agroindústrias, o Governo do Estado e a Secretária da Agricultura e Pecuária, através das ações dos técnicos da Cidasc garante que os alimentos sejam produzidos a partir de matéria prima de qualidade, com origem conhecida e seguindo as boas práticas de produção, desde a recepção até o transporte, e que o alimento seja manipulado de forma adequada, garantindo um alimento seguro, ou seja, não apresenta contaminantes que possam causar danos à saúde do consumidor.

“O trabalho do Cidasc é garantir que os alimentos cheguem à mesa do consumidor com segurança e qualidade, evitando qualquer risco à saúde de quem consome. Isso é o que chamamos de segurança dos alimentos”, explica Celles Regina de Matos, presidente da Cidasc. “No Dia Mundial da Alimentação, reforçamos a importância de comprar e consumir produtos inspecionados, com os selos de inspeção no rótulo e de buscar sempre alimentos de origem conhecida e controlada. Dessa forma, todos podem colaborar para a construção de um futuro mais saudável e seguro para todos”, enfatiza a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

Uma das formas mais eficazes de garantir essa segurança é por meio da certificação dos produtos de origem animal, que devem ostentar o selo de inspeção sanitária, seja ele do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Serviço de Inspeção Estadual (SIE), Serviço de Inspeção Sanitária Inspeção Federal (SIF), Selo ARTE, ou do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi). Esses selos garantem que o produto é adequado para o consumo.

Além disso, a Cidasc atua na certificação de produtos vegetais por meio de dois programas importantes: e-Origem, e o Selo de Conformidade Cidasc (SCC). O e-Origem é um sistema de rastreabilidade, que permite ao consumidor identificar a origem do produto hortifrutigranjeiro, acessando informações através do QR Code disponível na gôndola do mercado. Isso proporciona mais transparência e segurança na escolha do que levamos para casa.

Já o Selo de Conformidade Cidasc (SCC) é uma certificação da Cidasc para fabricantes de produtos vegetais, que implementaram com sucesso o Sistema de Gestão de Segurança dos Alimentos. O Selo SCC, presente nas embalagens, é uma garantia de que aquele alimento foi produzido segundo os mais rigorosos padrões de qualidade e segurança.

A gestão da qualidade e a segurança de alimentos caminham juntas.Embora qualidade e segurança de alimentos sejam conceitos distintos, receber um alimento seguro para o consumo é um direito do consumidor.

“Em um mundo onde a cadeia de fornecimento de alimentos é tão complexa, não existe espaço para algum incidente envolvendo a segurança dos alimentos produzidos. Além dos impactos na saúde pública, existem impactos relacionados com o comércio e a economia do Estado. É aqui que entra o trabalho dos profissionais da Cidasc: promover a sanidade em toda a cadeia produtiva, desde o campo até a mesa do consumidor. Esta segurança está relacionada, também, com os aspectos higiênico-sanitários, que envolvem todas as etapas que o alimento percorre até ser ingerido pelo consumidor final”, pontua Celles Regina de Matos, presidente da Cidasc.

Mais informações:

Jornalista Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)

(48) 3665 7037

e-mail: [email protected]