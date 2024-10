Brasil enfrenta seleção peruana em Brasília pelas Eliminatórias

Esportes Há 13 horas Em Esportes Jovem participa do JUBs com torcida organizada particular Isabela Kist conta com o apoio incondicional dos pais na competição

Esporte e lazer Há 17 horas Em Esportes Governo do Estado abre inscrições para programa Avançar Mais Esporte O governo do Estado divulga, nesta segunda-feira (14/10), por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, a abertura das inscrições para o Avan...