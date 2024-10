Governo do Estado abre inscrições para programa Avançar Mais Esporte

O governo do Estado divulga, nesta segunda-feira (14/10), por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, a abertura das inscrições para o Avançar Mais Esporte. Voltado às prefeituras municipais, o programa visa financiar obras de melhorias e revitalização de espaços esportivos em todo o Rio Grande do Sul.

O Avançar Mais Esporte é a continuação do exitoso Avançar no Esporte, lançado em 2021 e que contou com 272 obras realizadas. Liderada pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus, a iniciativa transformou-se no maior programa de infraestrutura esportiva da história do Estado.

Nesta nova fase, são, ao todo, R$ 65 milhões investidos pelo governo do Estado em duas modalidades: Infraestrutura Esportiva, que contemplará projetos de até R$ 500 mil; e Ilumina Esporte, focado em obras de iluminação e que beneficiará projetos de até R$ 200 mil. Em ambas as modalidades, a contrapartida municipal será de, no mínimo, 30% do valor solicitado.

As inscrições vão até 12 de novembro.