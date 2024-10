Secretaria da Agricultura e Pecuária lança Câmara Setorial das Palmeiras Cultivadas

Foto: Divulgação / SAR

A cadeia produtiva de palmito de Santa Catarina é a segunda maior na produção nacional (IBGE/2017), para ampliar e incentivar esse setor, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) realizou nesta quinta-feira, 10, o lançamento da Câmara Setorial das Palmeiras Cultivadas, no Cetreville, em Joinville, com a participação de produtores, empresários e autoridades.

As Câmaras Setoriais são importantes fóruns de discussão entre os diversos elos das cadeias produtivas, são constituídas de forma paritária entre sociedade civil e governo, com a coordenação da SAR. A formação dessa Câmara Temática foi aprovada e regulamentada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural (Cederural).

A exploração de palmito e polpa impacta a economia local e regional de Santa Catarina, o que inclui comércio de produtos relacionados, serviços, mudas e sementes, agroindústrias e o fortalecimento da economia em áreas rurais. O setor de Palmeiras Cultivadas tem grande potencial, são 2.878 produtores no estado, 23 mil hectares cultivados e 63 agroindústrias. A movimentação econômica chega a R$ 633 milhões, com 24,6 mil toneladas produzidas e 21,3% da produção nacional.

Segundo o secretário de Estado da Agricultura Pecuária, Valdir Colatto, é preciso estimular a organização dessa atividade. “Essa cadeia produtiva contribui para o desenvolvimento agrícola, com a conservação da biodiversidade local. Na Câmara temática queremos ouvir o setor, para juntos potencializarmos o cultivo das palmeiras cultivadas”, afirma.

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante o evento também foi entregue certificado de reconhecimento a produtores pela contribuição no desenvolvimento da cadeia produtiva das palmeiras cultivadas. O produtor e empresário, Geraldo Michelluzi, de Massaranduba, foi um dos homenageados. “Fui o primeiro a plantar palmeira real em grande escala para comércio, também montei indústria e comecei a industrializar e a vender no mercado como pioneiro no Brasil”, destaca.

O produtor e empresário Édson Fantini, de Porto Belo, foi nomeado coordenador da Câmara Setorial. “De forma institucional hoje está consagrada a formação dessa cadeia produtiva, a secretaria nos concedeu essa oportunidade de nos organizarmos e levarmos os pleitos dessa atividade para podermos resolver dentro das instâncias adequadas, para demonstrar a qualidade do produto catarinense”, avalia Fantini.

As Câmaras Temáticas

No total são 31 Câmaras Setoriais aprovadas pela SAR por meio do Cederural: Agroinovação; Alho; Apicultura e Meliponicultura; Arroz; Agroindústria Familiar Rural; Bambu; Bebidas Regionais; Cebola; Certificações de Produtos Agropecuários e Signos Distintivos; Crédito e Seguro Rural; Defesa Vegetal; Erva-Mate; Flores e Plantas Ornamentais; Florestas Plantadas; Fruticultura; Fundiária; Grãos; Leite e Derivados; Mandioca; Olericultura; Ovinocultura e Caprinocultura; Palmeiras Cultivadas; Pecuária de Corte; Plantas Medicinais; Produção Orgânica; Recursos Naturais e Meio Ambiente; Sementes e Mudas; Suínos e Aves; Tabaco; Turismo Rural; Uva e Derivados.