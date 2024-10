TC América: Celso Neto vence últimas corridas da temporada

O piloto brasileiro Celso Neto venceu as duas últimas corridas da temporada na TC América no último fim de semana (5 e 6 de outubro) em Indianápolis, nos Estados Unidos - mesmo local onde conquistou a sua primeira vitória oficial nos EUA, no ano passado. A TC América é considerada uma das mais altas categorias do campeonato.

Neto também fechou o campeonato como vice-campeão. De acordo com a equipe do piloto, o brasileiro só não foi campeão porque o desenvolvimento do carro só veio na metade do campeonato.

Daí em diante, Neto não perdeu mais para as BMW, com o desempenho do Acura de tração dianteira sendo superior às BMW (tração traseira). O saldo da temporada foi de seis vitórias, doze pódios, dois pole positions (primeira posição na largada da corrida, em português) e seis melhores voltas.

“Indianápolis foi uma prova bastante desafiadora para nós e toda a equipe. Comparando com a BMW, que tem muitos anos na categoria, foi a primeira vez do Acura na pista. Dito isso, sofremos para encontrar o acerto ideal nos treinos”, destaca.

O brasileiro ressalta que, após arriscar para a classificação, conseguiu ajustar o carro em uma janela ideal de velocidade, o que garantiu a pole position.

“Ainda assim, enfrentamos vários desafios, como alta temperatura, desgaste dos pneus e outros fatores. Mesmo com essas dificuldades, saímos vencedores com a pole position, duas vitórias e duas melhores voltas, após um cenário eletrizante na primeira corrida, onde a disputa foi até as últimas curvas”, explica.

Celso Neto foi o único representante do Brasil no grid da TC America. Em entrevista à imprensa após a vitória, o piloto dedicou a conquista à avó, que iniciou a luta contra o câncer e começou a quimioterapia recentemente.

Na corrida de domingo (6/10), Neto largou novamente da pole, graças à volta mais rápida na primeira prova, e levou o troféu de primeiro lugar para casa. Agora, o piloto segue discutindo parcerias e oportunidades de patrocínio para as próximas temporadas.

Matheus Leist foi outro brasileiro que ganhou destaque no final de semana com uma vitória na GT4 America. Emerson Fittipaldi foi o primeiro piloto brasileiro a vencer uma competição em Indianápolis, que é considerada a capital mundial da velocidade e automobilismo.

