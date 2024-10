InvestSmart XP inaugura primeira filial de Balneário Camboriú (SC)

A abertura do escritório em Balneário Camboriú representa um importante passo para a InvestSmart XP, que se destaca no contexto local por sua colaboração com a Be.Smart, ampliando a gama de serviços oferecidos. Além de investimentos, o ecossistema financeiro da filial incluirá especialidades como seguros, câmbio, crédito, consórcios e imóveis. Atualmente, a filial possui R$105 milhões sob custódia, com expectativas de crescimento para R$ 120 milhões até o final de 2024 e R$ 200 milhões em 2025.