Workshop destaca educação como ferramenta essencial para redução de desastres climáticos

Secretária Raquel (C) compareceu a evento com professores, gestores e líderes estudantis de diferentes regiões do Estado -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc

Com a proximidade do Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres, celebrado em 13 de outubro, a Secretaria da Educação (Seduc) realizou, na quinta-feira (10/10), o workshop A Educação como Fator Fundamental para a Redução do Risco de Desastre. O evento ocorreu na Escola Estadual de Ensino Médio Bento Gonçalves, em Canoas, e teve a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira, e do secretário-executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Plano Rio Grande, Joel Goldenfum.

A data, criada em 1989 pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma forma de alertar para os cuidados de prevenção, serviu como gancho para explorar os temas do workshop, que teve o objetivo de discutir o papel das escolas em situações de eventos extremos. O encontro reuniu especialistas e autoridades da área de educação para uma série de atividades e rodas de conversa.

Também estiveram presentes professores, gestores e líderes estudantis de diferentes regiões do Estado, em um esforço de integrar perspectivas diversas. Para tratar das questões de saúde mental durante situações de emergência, as dinâmicas tiveram ainda a participação de facilitadores e psicólogos.

Raquel destacou a iniciativa da Seduc de construir escolas resilientes, que se pautam pela prevenção não somente no preparo da infraestrutura e nos planos de contingência, mas também pela incorporação de um currículo que fortaleça o suporte emocional. “A nossa escola resiliente será centrada no desenvolvimento de habilidades e de competências socioemocionais, preparando estudantes e professores para lidar com as situações de mudanças”, ressaltou. “As transformações que enfrentamos hoje são muito rápidas e profundas, e essa aceleração exige que estejamos cada vez mais preparados para nos adaptar.”

Além disso, a secretária enfatizou o poder de influência que a educação pública possui para transformar a sociedade. “A Secretaria da Educação atende 740 mil estudantes e, somando as redes municipais, 82% das crianças e jovens estão em escolas públicas no Rio Grande do Sul. É dessas escolas que sairão os talentos preparados para enfrentar as rápidas mudanças que vivemos atualmente”, projeta.

Na fala de abertura, Goldenfum explicou que a resiliência climática é a capacidade de um sistema se adaptar e se recuperar após eventos adversos, como as enchentes deste ano, sem necessariamente retornar ao patamar anterior, mas alcançando um novo ponto de equilíbrio.

Nesse sentido, ele reforçou a urgência de uma cultura de prevenção. “Cada real investido em prevenção economiza sete na reconstrução. Capacitar a próxima geração é essencial para garantir a sustentabilidade ambiental”, frisou.

A organização do evento foi realizada em parceria com a Rede Interinstitucional para a Educação em Situações de Emergência (Inee) e com o Centro de Altos Estudos em Sustentabilidade e Educação (Caese).