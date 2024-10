Estudantes da rede estadual do RS irão receber uniformes escolares

O governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira, 10, o lançamento dos uniformes escolares para os estudantes da Rede Estadual de Ensino. O evento realizado no Palácio Piratini, contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira. Eles apresentaram os detalhes das vestimentas e abordaram os investimentos realizados para a confecção e a distribuição das roupas.



Iniciativa inédita no Estado, o uso do uniforme escolar é uma forma de fortalecer o vínculo dos estudantes com a educação, promovendo uma sensação de pertencimento, além de evitar distinções entre os alunos. A identidade visual será unificada para todas as escolas estaduais, com peças adequadas para as estações do ano inteiro.

É a primeira vez que o Estado fornecerá uniformes para a Rede Estadual. Leite enfatizou os impactos positivos da medida, que envolvem aspectos como segurança, senso de pertencimento, equidade e economia doméstica.

As roupas, que serão entregues nas cores verde, branca e azul, trazem o brasão do Estado e a bandeira gaúcha. Durante o lançamento, foram exibidos seus diferentes tamanhos e modelos, destacando sua praticidade e conforto.