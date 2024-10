Estado apresenta uniformes da Rede Estadual de Ensino

O ato contou com a presença do governador Eduardo Leite, da secretária da Educação, Raquel Teixeira, e de estudantes da Rede -Foto: Vitor Rosa/Secom

Orgulhosos, alunos de quatro escolas públicas de Porto Alegre vestiram, pela primeira vez, na manhã desta quinta-feira (10/10), os uniformes que serão usados na Rede Estadual a partir de 2025. A turma desfilou feliz com as novas roupas, que carregam as cores e elementos da identidade do Rio Grande do Sul. Muito mais do que uma vestimenta, as peças simbolizam a construção do futuro da educação gaúcha e o sentimento de pertencimento à rede escolar.

A apresentação oficial dos uniformes, que serão fornecidos pelo governo do Estado, ocorreu em um desfile no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira. A iniciativa, inédita nas escolas estaduais, é uma forma de promover mais equidade entre os alunos.

Com sorrisos contagiantes, esbanjando alegria e desenvoltura, os estudantes, de diferentes faixas etárias, desfilaram e opinaram sobre as roupas, elogiando o resultado. Leite participou ativamente do processo de concepção das peças e comemorou que o design tenha agradado aos estudantes. A identidade visual foi produzida pelo designer Gustavo Peres, da equipe de comunicação da Secretaria da Educação.

No evento, os estudantes opinaram sobre as roupas e elogiaram o resultado final -Foto: Vitor Rosa/Secom

“É importante ouvirmos esses relatos porque queremos que eles estejam felizes e orgulhosos de vestir esses uniformes, se sentindo pertencentes ao futuro do nosso Estado. Estamos investindo na educação e promovendo avanços importantes, contemplando alunos, professores e servidores da Rede. O uniforme é mais um passo para que a Rede Estadual tenha satisfação de viver, no dia a dia, a construção do futuro do Rio Grande. Na educação, o nosso propósito é o futuro do aluno, do professor e da sociedade”, afirmou o governador.

As roupas, que serão entregues nas cores verde, branca e azul, trazem o brasão do Estado e a bandeira gaúcha. Durante o lançamento, foram exibidos seus diferentes tamanhos e modelos, destacando sua praticidade e conforto.

No lançamento, diversos estudantes desfilaram, exibindo diferentes tamanhos e modelos, que priorizam a praticidade e o conforto -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

É a primeira vez que o Estado fornecerá uniformes para a Rede Estadual. Leite enfatizou os impactos positivos da medida, que envolvem aspectos como segurança, senso de pertencimento, equidade e economia doméstica.

“Esses uniformes representam mais segurança e conforto para os alunos, além de uma economia para as famílias. As peças ajudam a evitar comportamentos como o bullying, impedindo discriminação por estilo ou valor das roupas. Elas também criam um senso de pertencimento importante, e queremos que nossos estudantes se sintam ainda mais como parte fundamental desta Rede”, destacou.

Leite enfatizou os impactos positivos da medida, como segurança, senso de pertencimento, equidade e economia doméstica -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

“As roupas ficaram lindas. Esses uniformes representam o orgulho da escola gaúcha e simbolizam muitas melhorias que estão ocorrendo na educação: na infraestrutura, na qualidade da aprendizagem, na formação dos professores e no clima de acolhimento e bem-estar dentro das escolas”, ressaltou Raquel.

Todos os matriculados na Rede Estadual de Ensino receberão as peças a partir de 2025. A previsão é atender a cerca de 740 mil estudantes, com um investimento anual de R$ 403 milhões. Cada aluno receberá um kit com dez peças, adaptadas para todas as estações do ano: três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga comprida, duas calças, uma bermuda, uma jaqueta e um moletom.

A entrega dos uniformes está prevista para iniciar em fevereiro, conforme o cronograma de produção e entrega das empresas.