Pela primeira vez, Estado fornece uniformes para estudantes da Rede Estadual

O governo do Estado anunciará, na quinta-feira (10/10), o lançamento dos uniformes escolares para os estudantes da Rede Estadual de Ensino. O evento será realizado no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira. Eles apresentarão os detalhes das vestimentas e abordarão os investimentos realizados para a confecção e a distribuição das roupas.

Iniciativa inédita no Estado, o uso do uniforme escolar é uma forma de fortalecer o vínculo dos estudantes com a educação, promovendo uma sensação de pertencimento, além de evitar distinções entre os alunos. A identidade visual será unificada para todas as escolas estaduais, com peças adequadas para as estações do ano inteiro.

Aviso de pauta

O quê: lançamento dos uniformes escolares da Rede Estadual do Rio Grande do Sul

Quando: quinta-feira (10/10), às 9h30

Onde: Palácio Piratini (Praça Marechal Deodoro, s/n, Porto Alegre)