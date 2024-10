Projeto envolve ERPs e entrega de informações para tomada de decisão

O ERP funciona como um software de gestão para unificar informações e facilitar o fluxo de trabalho entre as áreas, dessa forma, tem papel fundamental, funcionando como um centralizador de dados, alinhando a comunicação de todas as áreas e facilitando a tomada de decisão.

Contudo, a utilização de mais de uma ferramenta ERP pode trazer informações confusas, fazendo com que os responsáveis pela gestão precisem navegar entre diferentes programas, coletando informações de vários painéis para só então analisar os dados e tomar decisões.

Empresas que possuem problemas com previsibilidade de receitas e despesas devido ao uso de vários ERPs precisam promover a integração das ferramentas e compilar suas informações.

Contudo, por mais que pareça uma tarefa simples, pode trazer mais complexidade para o time interno de TI, uma vez que não basta entender “apenas tecnologia”.

Isso ocorre devido a questões de regras de negócio, já que muito além de tecnologia ou linguagem de programação, é essencial saber quais são as informações e/ou indicadores a serem exibidos.

“A grande dificuldade das equipes internas de TI das empresas não se trata de programação. Mas saber quais são as principais informações, a dor e a necessidade do negócio”, explica Carlos Alberto Fernandes, Especialista da Cellere.

A integração

Em uma empresa de Telecom, que possui uma base de clientes extensa e complexa, e utiliza diferentes ferramentas de ERP, sempre há o risco de se perder informações, já que, além de fornecer dados diferentes, os dashboards não se complementam.

Este foi o grande desafio solucionado pela Cellere, em apenas 45 dias. A empresa promoveu a integração dos dados obtidos nos ERPs SAP e o Protheus, gerando indicadores capazes de melhorar a visão do negócio, trazendo mais previsibilidade e insights.

A integração visa aumentar a eficiência dos processos, operações de negócios e fluxos de trabalho, além de aumentar a colaboração entre as equipes.

Uma das características da facilidade desenvolvida foi conseguir prever o lançamento contábil. Os programas utilizados pela Telecom possuem datas de fechamentos distintos, o que atrasava o fechamento.

“O que nós proporcionamos, através da integração, foi um relatório gerencial otimizado, com informações relevantes para tomada de decisão. Isso foi possível porque conhecemos todas as alçadas e somos especialistas em Telecom”, frisou Carlos Fernandes.

A integração possibilitou, também, a visualização da receita mensal, já projetando a do mês corrente e, ainda, possibilitando a comparação com meses anteriores.

Além disso, tornou possível verificar cada operação, cada conta contábil, cada centro de custo ou, ainda, um comparativo dos últimos meses e a curva de negócio.

Dessa forma, os gestores conseguem acessar dados micro e macro, tendo a visibilidade do negócio como um todo.

“Ao combinar a criatividade humana com as capacidades tecnológicas, estamos continuamente redefinindo os limites do possível e abrindo novos horizontes para a transformação digital” finalizou o Especialista da Cellere.

A empresa

Desenvolvimento de APIs, cadeia de receita no mercado de Telecom, tratamento e análise de grandes e complexos volumes de dados, integração e uso de Inteligência Artificial. Estas são algumas áreas que fazem da empresa uma referência para empresas que estão em busca de inovação e tecnologia de ponta por meio de Inteligência Artificial e Humana.

Com o objetivo de resolver os mais complexos desafios de negócio e promover a (R)evolução Digital, e com amplo conhecimento de garantia de receita, tratamento e gerenciamento de grandes e complexos volumes de dados, as soluções Cellere proporcionam agilidade, flexibilidade, competência e responsabilidade com a entrega, a partir da construção de uma relação de confiança com os clientes.