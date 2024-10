São José do Cerrito sedia Seminário Regional de Pequenos Frutos e Frutas de Clima Temperado

O nono boletim de monitoramento da cigarrinha-do-milho na safra 2024/25 mostra que a incidência do inseto em Santa Catarina permanece baixa. As lav...

