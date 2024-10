Cidasc impulsiona ações de educação sanitária em defesa agropecuária nas escolas catarinenses

Foto: Ascom/Cidasc

O educador sanitarista educa a população sobre cuidados com a saúde, enfatizando a prevenção de doenças e o consumo de alimentos inspecionados. Este é um papel desempenhado por profissionais de diversas formações, desde médicos e enfermeiros até médicos-veterinários, técnicos-agrícolas e engenheiros-agrônomos, como os empregados da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), empresa ligada à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), do Governo do Estado de Santa Catarina.

A presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, destaca a recente autorização por parte do Governo do Estado de Santa Catarina para a criação do Departamento Estadual de Educação Sanitária na Cidasc. “A educação sanitária é fundamental para o sucesso das atividades de defesa agropecuária, por mobilizar o produtor e a sociedade no sentido da prevenção de doenças e pragas que possam afetar a produção agropecuária e a saúde humana”, explica a presidente da Cidasc.

O trabalho da companhia é orientado pelo conceito de saúde única: a ideia de que a saúde animal, a sanidade vegetal e o cuidado com o ambiente estão interligados à saúde das pessoas. A criação do Departamento reforça o compromisso do governo com o cuidar da saúde das pessoas, levar conhecimento e apoio ao homem do campo. De forma articulada por via educativa, a sanidade, inocuidade e qualidade dos produtos agropecuários catarinenses e de seus derivados são preservados.

Esta visão é colocada em prática e difundida pelos educadores sanitaristas, sendo um dos pilares da defesa agropecuária de Santa Catarina. A presidente da Cidasc afirma que a conscientização das comunidades é fundamental para a manutenção do status sanitário que Santa Catarina conquistou, livre de doenças como a Febre Aftosa e a Peste Suína Clássica (PSC) e de pragas nas lavouras. Sempre atenta à prevenção, muitas ações são realizadas pela equipe técnica da companhia para que o produtor rural e a população em geral compreendam e implementem medidas preventivas contra a Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP).

Desde 2015, a Cidasc vem transformando a forma de levar conhecimento para a sala de aula. Com conteúdos relacionados à defesa agropecuária, como sanidade animal, sanidade vegetal, classificação vegetal e inspeção de produtos de origem animal, as aulas são inseridas de forma transversal à grade curricular.

Milhares de estudantes catarinenses já foram beneficiados com esta iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina, através da Cidasc. Ao final do ano letivo, alunos e professores recebem o certificado de Sanitarista Junior, por completarem a jornada. O material didático é fornecido pela Cidasc e foi desenvolvido por profissionais da companhia, para apresentar as questões sanitárias de forma lúdica e adequada à faixa etária. Trata sobre temas como: saúde animal, sanidade vegetal, qualidade dos produtos agropecuários, uso correto de agrotóxicos, agricultura orgânica, bem-estar animal, preservação do meio ambiente e promoção da saúde humana.

“Educação sanitária é uma prática diária de todos os empregados da Cidasc, sejam da área técnica ou administrativa. Tanto que possui os projetos educativos Sanitarista Junior e Sanitarista Acadêmico, que a companhia desenvolve sistematicamente para mostrar à sociedade como as ações de defesa agropecuária beneficiam também a saúde das pessoas, seja na área urbana ou rural”, destaca a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

Balanço

Destes projetos, o Sanitarista Junior é o que está em curso há mais tempo, em parceria com escolas de ensino fundamental. Desde 2014, já beneficiou mais de 15 mil estudantes catarinenses, que aprendem sobre sanidade animal, sanidade vegetal, a relação da agropecuária com o meio ambiente e a inspeção sanitária de produtos de origem animal.

Já o Sanitarista Acadêmico visa a aproximação entre a defesa agropecuária e as instituições de ensino técnico e superior, colaborando com a formação dos futuros profissionais do agro.

