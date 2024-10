Manutenção preditiva evita perda de US$ 25 mil/hora no setor de Papel e Celulose

As indústrias de Papel e Celulose perdem US$ 25 mil por hora com paradas de produção por falhas de equipamentos, segundo pesquisa com 3.215 empresas de diversos setores. Mais de dois terços delas afirmam que paralisam suas atividades uma vez por mês para consertos não programados. Por conta disso, 60% planejam aumentar seus investimentos em manutenção preditiva, cujo objetivo é aumentar a produtividade das máquinas.

Esse é o foco de atuação da Abecom, empresa especializada em manutenção industrial, que participou da ABTCP 2024, principal evento do setor de Papel e Celulose no Brasil, realizado essa semana em São Paulo.

Com 60 anos de atuação, a Abecom é a maior distribuidora de componentes industriais da SKF no país, há 14 anos consecutivos. Na ABTCP 2024, a empresa apresentou cases de grandes indústrias de Papel e Celulose que têm economizado milhares de dólares com soluções no conceito de manutenção prescritiva.

Segundo Rogério Rodrigues, CEO da Abecom, empresas que adotaram programas de manutenção e gestão de ativos tiveram retornos anuais de 30% a 40% do investimento. Ele explica que o programa da Abecom reúne serviços, engenharia de aplicação e produtos de alta tecnologia, visando à melhoria da confiabilidade e aumento da vida útil dos ativos. “Por meio do nosso REP Center (centro de gestão de ativos), realizamos desde o monitoramento online das máquinas até a otimização dos estoques de peças, que podem ser enviadas para todo o Brasil de forma planejada, além de programas de redução de desperdícios, gerando economia e diminuindo o impacto ambiental”, completa.

A seguir, alguns resultados de programas da Abecom no setor de Papel e Celulose:

Economia e sustentabilidade

Em uma grande indústria do segmento, a Abecom criou o programa "Green Bearings", que incluiu rolamentos sustentáveis, lubrificantes biodegradáveis e sensores inteligentes (IoT) para monitoramento dos equipamentos. A iniciativa também envolveu a repotencialização de rolamentos, prolongando sua vida útil e reduzindo o consumo de recursos.

A Abecom também capacitou funcionários da fábrica para o uso adequado de rolamentos ecológicos e a importância da economia de energia. Esse conjunto de ações reduz significativamente a pegada de carbono no cliente, além de promover uma operação mais eficiente energeticamente. A repotencialização, por sua vez, gera economia de recursos e reforça o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

Filtragem de óleo reduz risco de falhas

Em uma fábrica de papel sanitário, havia problemas de contaminação do óleo utilizado na lubrificação das máquinas, comprometendo a eficiência e elevando custos de manutenção. Com o uso de equipamentos especializados, a Abecom restaurou a qualidade do óleo e evitou a necessidade de substituição total. Isso resultou em uma economia imediata de R$ 50 mil, além de prevenir futuras falhas que poderiam levar a paradas de produção.

Correias transportadoras reforçadas para ambientes agressivos

Em outra operação, o ambiente era extremamente exigente devido ao impacto constante de toras de madeira nas correias transportadoras, que sofriam cortes e rasgos frequentes, necessitando de emendas a cada 15 dias, o que resultava em perda de produção de cerca de 2500 m³ por parada não programada.

A Abecom recomendou a troca das correias para um modelo mais adequado e de alta tecnologia, composto de borracha altamente resistente a cortes e rasgos e capaz de absorver grandes impactos. A ação eliminou a necessidade de paradas frequentes para reparo, com uma economia estimada de US$ 45 mil ao ano, além do impacto ambiental positivo.

Dois anos sem falhas após modernização de transmissão

Outro desafio enfrentado foi em sistemas de transmissão por polias e correias, que sofriam com escorregamentos, alinhamentos deficientes e quebras frequentes. A Abecom modernizou o projeto, aplicando tecnologias avançadas em cálculos de transmissão, além de acompanhar a montagem, com ferramentas adequadas ao processo.

O resultado foi um aumento significativo na confiabilidade dos equipamentos, com o sistema operando por dois anos sem falhas, além de uma economia anual superior a US$ 50 mil.

Sobre a Abecom

Fundada em 1963, a Abecom atende a mais de 200 grupos industriais com seu modelo de contrato exclusivo, somando mais de 1 mil plantas fabris. Sua matriz funciona na cidade de São Paulo, onde também tem um Centro de Distribuição de correias transportadoras – outro produto do seu portfólio - e um Centro de Operações Compartilhadas (COC). Conta ainda com unidades em Campinas (SP), Curitiba (PR), uma filial em Belo Horizonte (MG) e lojas ‘in company’ pelo Brasil. Conta com um sistema de logística inteligente e rastreável.

