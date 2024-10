Brigada Militar inicia fiscalizações do período da Piracema em Esperança do Sul, Ijuí, Porto Lucena e Porto Xavier

Nesta terça-feira (01/10), iniciou o período de defeso da Piracema e os policiais militares, da 1ª Companhia Independente Ambiental (CIPPAM), realizaram patrulhamento embarcado e motorizado, com o objetivo de coibir a prática de pesca ilegal e predatória.

Em Esperança do Sul, entre a Barra do Rio São Francisco e o interior do Parque Estadual do Turvo, que é considerada uma unidade de conservação, foram apreendidos 300 metros de rede de pesca de malhas diversas e 32 poitas com cevas para peixes.

No município de Porto Xavier, nas águas do Rio Uruguai, os policiais apreenderam 290 metros de redes de pesca sem procedência. Duas pessoas foram flagradas em uma embarcação de metal com motor, praticando pesca predatória, com eles foram encontrados doze exemplares de peixes da espécie Cascudo (família Loricariidae).

No município de Ijuí, leito do rio Ijui Grande, proximidades da PCH José Barassuol, foram inspecionados cinco acampamentos e recolhidos 54 m de redes de pesca, que estavam armadas no leito do rio.

No município de Porto Lucena, foram fiscalizados portos clandestinos e acampamentos, sendo que nas águas do Rio Uruguai foram apreendidos 50 metros de espinhel, 03 esperas e 07 bóias- loucas, petrechos predatórios e sem procedência.

Tais fatos contrariam a instrução Normativa 193 do IBAMA, que dispõe sobre uso de petrechos durante período de piracema.

Todo o material foi apreendido e os peixes devolvidos ao ambiente aquático.

“A piracema é um fenômeno natural que ocorre em rios e lagos e está relacionado à reprodução de várias espécies de peixes. Durante esse período, os peixes sobem os rios em busca de águas mais rasas e limpas para desovar.”