GenAI transforma processos em 20+ grandes indústrias

A BRQ Digital Solutions acaba de divulgar aproximadamente 30 iniciativas de IA Generativa em grandes empresas do segmento Financeiro, Telecomunicações, Agroindústria, Energia, Saúde e Aviação. Isso se deve ao Fusion AI, plataforma proprietária pronta para uso, plug & play, com uma abordagem que oferece governança, processo end-to-end de todas as etapas de desenvolvimento e customização para cada usuário.

A adoção de GenAI tem crescido exponencialmente como forma de reduzir TCO (Total Cost of Ownership) e aumentar a produtividade. Um exemplo disso é quando se utiliza IA para automatizar alguns processos e, dentre eles, a criação de aplicações (APIs) que eram criadas com código de programação, muitas vezes low code, agora feitas em segundos com GenAI.

“A BRQ está comprometida com a contínua expansão de suas iniciativas de GenAI, se apresentando como uma empresa Pure Digital, que nasceu digital. A IA Generativa moldou e evoluiu os serviços que a BRQ fornece para o mercado, e a nossa solução de Inteligência Artificial representa o quanto estamos comprometidos em oferecer caminhos que moldam o futuro das empresas”, conta Rodrigo Frizzi, CEO da BRQ.

De acordo com pesquisa conduzida pelo IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) que entrevistou 350 executivos de tecnologia em cinco países, incluindo Estados Unidos e Brasil, a Inteligência Artificial (IA) é a tecnologia mais importante de 2024.

“Com atuação em vários segmentos de mercado, temos explorado iniciativas de GenAI em todas as nossas frentes de negócio. Contamos com um Centro de Excelência (CoE) dedicado para GenAI e constantemente desenvolvendo novas funcionalidades para a nossa plataforma Fusion AI, de acordo com as necessidades dos nossos clientes e de mercado”, finaliza Ligia Marcondes, VP de Marketing e Comunicações.