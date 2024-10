Hackathon Brasil e NASA promovem inovação sustentável

Nos dias 5 e 6 de outubro, o Brasil será palco mais uma vez de uma maratona de inovação global. O NASA Space Apps Challenge & CONAHACK 2024 - Edição Hackathon Brasil reunirá mentes criativas de diversas cidades do país para desenvolver soluções utilizando dados da NASA.



Ao mesmo tempo, em mais de 180 países, o evento celebrará a colaboração global em prol da ciência e da tecnologia.

Um evento de impacto nacional

Com edições simultâneas em Barueri, Guarulhos, Osasco e Santo André (SP), Governador Valadares, Ipatinga e Teófilo Otoni (MG), Cascavel (PR), Porto Alegre (RS), Maceió (AL) e Brasília, o hackathon oferece uma ótima oportunidade para programadores, designers, cientistas de dados e entusiastas da tecnologia colaborarem em projetos que podem transformar o mundo.

CONAHACK 2024: o futuro da inovação

No dia 7 de outubro, o CONAHACK 2024 – Congresso Nacional de Hackathon dará continuidade à jornada de inovação. Em formato virtual e aberto ao público, o congresso contará com palestras, workshops e hackathons, todos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O tema, que norteia o CONAHACK desde 2023 e conta com o apoio do Pacto Global da ONU do Brasil, demonstra o compromisso do evento em promover soluções tecnológicas para os desafios globais.

Inscrições abertas e gratuitas

As inscrições para o NASA Space Apps Challenge estão abertas até o dia 5 de outubro ou até o preenchimento das 150 vagas disponíveis por cidade. Já as inscrições para as palestras devem ser feitas no site do CONAHACK . A participação em ambos os eventos é gratuita.

Um convite à inovação e à sustentabilidade

"O NASA Space Apps Challenge & CONAHACK 2024 contribui com a inovação no Brasil", afirma Richard Tordoya, CEO e Fundador da Comunidade Hackathon Brasil "Ao reunir talentos de diversas áreas e promover a colaboração, estamos incentivando o desenvolvimento de soluções criativas para os desafios do nosso tempo. Acreditamos que a tecnologia tem o poder de transformar o mundo e queremos oferecer uma plataforma para que as pessoas possam colocar suas ideias em prática."

Oportunidade para empresas

“Neste momento estamos buscando o apoio de empresas alinhadas com a inovação e sustentabilidade. Ao patrocinar ou apoiar o NASA Space Apps Challenge & CONAHACK 2024, essas empresas demonstram compromisso com o futuro, conectando-se a talentos promissores e fortalecendo sua marca”, comenta Richard Tordoya

Sobre a Hackathon Brasil

A Hackathon Brasil é uma organização dedicada a promover a cultura de inovação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas para os desafios da sociedade. Através de seus eventos, a Hackathon Brasil conecta pessoas, empresas e instituições, fomentando a colaboração e o empreendedorismo.

Para participar do Hackathon da NASA, basta acessar https://hackathonbrasil.com.br/nasa/. Já as inscrições para o CONAHACK 2024 podem ser feitas através do site https://conahack.com.br/.

Para mais informações, basta entrar em contato:

Comunidade Hackathon Brasil

E-mail: [email protected]