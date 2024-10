Auditorias mantêm segurança e eficiência nas redes elétricas

Em um mundo cada vez mais dependente de energia elétrica, garantir a eficiência e segurança das redes de distribuição elétrica é fundamental para o sucesso de qualquer organização. As auditorias nesses sistemas se mostram uma prática indispensável, não apenas para evitar falhas e prejuízos, mas também para assegurar o cumprimento de normas e a sustentabilidade do setor.

Conforme a Agência Internacional de Energia (AIE), a demanda global por eletricidade deve crescer cerca de 3,4% ao ano até 2026, o que aumenta ainda mais a necessidade de um gerenciamento eficiente e moderno das infraestruturas elétricas. As auditorias, nesse contexto, desempenham um papel crucial ao identificar vulnerabilidades, como a obsolescência dos ativos ou o aumento de carga ao longo do tempo, e propor melhorias para aumentar a resiliência e garantir a disponibilidade da energia necessária para as operações.

Além de detectar problemas que poderiam passar despercebidos no dia a dia, essas auditorias preventivas permitem a implementação de ações corretivas antes que falhas pequenas se transformem em grandes incidentes. "As auditorias detalhadas são essenciais para manter a segurança e confiabilidade das redes elétricas, além de prevenir interrupções que podem comprometer a produtividade e a segurança dos colaboradores", explica Claudia Guimarães, diretora de Serviços da Schneider Electric Brasil.

Conformidade e segurança: pilares de uma boa auditoria

Seguir as normas e regulamentações vigentes é um dos benefícios mais evidentes das auditorias. No setor industrial, em particular, a segurança é um ponto central. Ao revisar os procedimentos operacionais e as instalações elétricas, as auditorias garantem que tudo esteja de acordo com os requisitos técnicos, assegurando tanto a integridade dos ativos quanto a segurança dos trabalhadores.

Outro aspecto relevante é a modernização das redes de distribuição elétrica. As auditorias permitem a criação de um plano de modernização viável, com um horizonte de três a cinco anos, baseado em critérios técnicos concretos. Isso possibilita um planejamento de investimentos mais eficiente, considerando a criticidade de cada ativo e o risco associado à sua falha ou indisponibilidade.

Qualidade de energia: um ponto crítico

A qualidade da energia elétrica é outro fator central que as auditorias abordam. Muitas vezes, as falhas de qualidade são geradas pelos próprios processos industriais, e identificá-las é essencial para reduzir custos operacionais, aumentar a vida útil dos equipamentos e melhorar o desempenho da rede como um todo.

"As auditorias vão além da simples identificação de falhas. Elas fornecem insights valiosos sobre o monitoramento de ativos elétricos, utilizando tecnologias como inteligência artificial e machine learning para prever falhas e otimizar a manutenção", complementa Claudia. Isso transforma a abordagem de manutenção, tornando-a mais assertiva e baseada nas condições reais dos ativos, o que, por sua vez, reduz os custos e otimiza os recursos internos.

Sustentabilidade e eficiência: objetivos complementares

Por fim, as auditorias são fundamentais para a sustentabilidade do sistema elétrico, ao identificar oportunidades para a integração de fontes de energia renovável e promover a eficiência energética. Essas práticas contribuem diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, alinhando o setor elétrico aos objetivos globais de sustentabilidade.

As auditorias de redes de distribuição elétrica, portanto, não apenas garantem o desempenho e a segurança, mas também impulsionam a eficiência e a sustentabilidade. "Investir em auditorias é garantir a resiliência do sistema elétrico, transformando riscos em oportunidades de melhoria contínua", conclui Claudia Guimarães.