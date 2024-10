Uso da IA facilita o aprendizado bilíngue na educação básica

Ferramentas de Inteligência Artificial (IA) estão transformando o cenário educacional no Brasil, especialmente no aprendizado de uma segunda língua. O High Five, solução bilíngue da Conexia Educação, é um exemplo desse avanço. Presente em 400 escolas de todo o país, a ferramenta permite que os alunos façam "viagens" virtuais por diferentes culturas, onde interagem com moradores, passeiam pelas ruas e aprendem novos vocabulários.

“A experiência virtual proporcionada pela IA permite que o aluno assimile melhor o conteúdo, oferecendo uma vivência imersiva que facilita o aprendizado. Essas ferramentas têm se mostrado grandes aliadas das escolas, impulsionando o desenvolvimento pedagógico. É, sem dúvida, um dos maiores avanços educacionais dos últimos anos”, afirma Sandro Bonás, CEO da Conexia Educação.

Além de promover uma maior personalização da aprendizagem, a IA também oferece feedbacks individualizados. Ao final de cada atividade, os alunos recebem mensagens personalizadas, destacando o conteúdo aprendido e os pontos de atenção. A ferramenta ainda gera relatórios detalhados para que as escolas acompanhem a evolução dos estudantes e compartilhem os dados com as famílias.

O uso de IA, como no caso do High Five, reflete o crescente papel da tecnologia na educação. "Essa inovação potencializa o aprendizado e amplia as possibilidades de interação no ambiente escolar sem que os alunos precisem sair da sala de aula", finaliza o executivo.