TIP Brasil: 4 mil cidades cobertas por telefonia fixa

A TIP Brasil, fornecedora neutra de serviços digitais multiplayer para provedores de internet, chegou a 4 mil cidades cobertas por seu serviço de telefonia fixa. Com foco em ISPs (Internet Service Providers), a empresa tem alcançado, por meio destas companhias, uma atuação prioritária em regiões onde há pouca cobertura de atendimento pelas grandes Telcos, o que ajudou na expansão.

Conforme o diretor de Vendas da empresa, Cristiano Alves, muitos destes locais ficam em regiões remotas, e com isso a TIP tem capilarizado, por meio dos provedores, a ativação de novas numerações e portabilidade na telefonia fixa.

"Nossa aposta nos ISPs e nas regiões menos atendidas, junto com nossa estrutura, serviços e suporte, faz da telefonia fixa nosso carro-chefe", destaca Cristiano Alves, diretor de Vendas da TIP Brasil.

A estratégia inclui também a expansão do portfólio de produtos. A TIP Brasil vem aumentando sua oferta com telefonia móvel, operando como uma MVNO (operadora móvel virtual) em parceria com as redes Vivo e TIM, o que possibilita uma cobertura robusta e crescimento acelerado, e com TV, com canais e conteúdos on-demand (VOD).

Outro pilar da expansão da TIP Brasil é a ampliação de suas interconexões, que permitem operar em diversas cidades, contribuindo para a eficiência operacional e redução de custos dos ISPs.

"Enxergamos a integração de serviços de segurança e monitoramento como uma oportunidade de crescimento para os ISPs, permitindo a oferta de soluções completas aos clientes", destaca Cristiano.