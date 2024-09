Enchentes no Rio Grande do Sul impactam economia brasileira e mundial

As recentes enchentes no Rio Grande do Sul têm gerado preocupações significativas quanto aos impactos na economia brasileira e até mesmo mundial. Segundo análise de Sérgio Vale, economista da MB Associados, a economia brasileira, que anteriormente apresentava uma expectativa de crescimento de 3,5%, pode sofrer uma retração de até 2%. Isso porque o estado gaúcho contribui com 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, e a devastação causada pelas inundações compromete a produção e a arrecadação fiscal.

O setor agrícola é um dos mais afetados. De acordo com o banco Bradesco, a agropecuária, que responde por 12,6% do PIB agrícola do Brasil, poderá registrar uma queda de 3,5%. O impacto na produção de alimentos, como arroz, carnes, frango, suínos e soja, é preocupante. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz do país e cerca de 15% das carnes. A interrupção da colheita e a deterioração de produtos armazenados podem levar a perdas consideráveis.

Estima-se que o prejuízo total no estado possa ultrapassar R$ 8,9 bilhões, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O valor inclui R$ 2,4 bilhões em danos ao setor público, R$ 1,9 bilhão no setor produtivo privado e R$ 4,6 bilhões em habitações destruídas.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) informou que 94,3% das atividades econômicas do estado foram atingidas pelas enchentes. Arildo Bennech Oliveira, presidente em exercício da Fiergs, relatou que regiões importantes como a Serra, o Vale dos Sinos e a Região Metropolitana de Porto Alegre, responsáveis por R$ 220 bilhões do PIB brasileiro e com mais de 23,7 mil indústrias que empregam cerca de 433 mil pessoas, estão severamente comprometidas. Setores como o metal mecânico, alimentos, móveis e calçados enfrentam grandes dificuldades.

A crise no Rio Grande do Sul também repercute no mercado internacional. A cotação da soja na bolsa de Chicago subiu 2%, refletindo as incertezas sobre a produção. O governo brasileiro anunciou a importação de arroz para conter o aumento dos preços, que já se faz sentir no mercado interno.

As consequências das enchentes não se limitam à economia local. A necessidade de auxílio financeiro por parte do governo federal pode agravar o déficit fiscal. Com a possibilidade de novos eventos climáticos adversos, como o fenômeno La Niña, que prevê um período de seca, a situação tende a se complicar ainda mais.

Álvaro Francisco Fernandes Neto, doutor em Administração e professor na UniPaulistana, enfatiza a relevância da economia gaúcha para o país e a importância de criar cenários que minimizem os impactos futuros. “A tragédia no Rio Grande do Sul destaca a necessidade de estratégias de prevenção e adaptação para empresas e governos, a fim de mitigar as perdas e proteger a economia”, conclui o especialista.

As inundações no sul do Brasil são mais um exemplo de como eventos climáticos extremos podem repercutir de forma ampla, exigindo respostas rápidas e coordenadas para enfrentar os desafios impostos ao desenvolvimento econômico e social.