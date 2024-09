Gurias do Yucumã Flamengo precisam vencer na última rodada e torcer por resultados paralelos para se classificar

As Gurias do Yucumã Flamengo enfrentam um cenário decisivo na última rodada do Gauchão Feminino 2024. Para avançarem à próxima fase, além de vencerem a equipe do Futebol Com Vida, precisam torcer para que o Juventude Dr. Salomé derrote o Elite em Ijuí.

Depois de iniciar o campeonato com uma vitória, as Gurias do Yucumã Flamengo sofreram três derrotas consecutivas, complicando suas chances de classificação. Na penúltima rodada, porém, o time comandado pelo técnico Cristofer Macalli goleou o Juventude Dr. Salomé fora de casa por 8 a 0, reacendendo a esperança de avançar.

Agora, a equipe precisa vencer em casa na última rodada e contar com uma derrota do Elite em Ijuí. Caso contrário, o time dará adeus à competição de forma precoce.

O confronto decisivo acontece no próximo domingo, 29 de setembro, às 15h, no Estádio do Miraguai, em Tenente Portela. Contra a equipe do futebol com vida