Tecnologia 360° aprimora compras on-line de supermercados

Com o crescimento das lojas on-line de supermercados, especialmente acelerado durante a pandemia, consumidores ainda enfrentam desafios ao realizar compras virtuais.

As escolhas alimentares têm impacto direto na saúde e no bem-estar das famílias. No entanto, a ausência de informações claras sobre ingredientes, tabelas nutricionais e possíveis alérgenos pode dificultar a tomada de decisões conscientes pelos consumidores.

Um estudo realizado pela SLD identificou que a ausência de informações detalhadas sobre os produtos pode levar a incertezas durante o processo de compra, resultando em um aumento nas devoluções e consequentes perdas financeiras para os supermercados e seus clientes.

No contexto atual, a adoção de tecnologias que permitam a visualização detalhada de produtos alimentícios em plataformas digitais tem ganhado relevância.

Essas soluções visam oferecer uma experiência de compra online mais segura e informada, replicando de forma virtual a experiência de manuseio dos produtos que ocorre em ambientes físicos. Um artigo da McKinsey & Company destaca a importância crescente dessas tecnologias no ambiente digital.

A importância de informações detalhadas na experiência de compra on-line

Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos consumidores que optam por compras online é a falta de acesso direto às informações presentes nos rótulos dos produtos.

Elementos como a lista de ingredientes, valores nutricionais e a presença de alérgenos são considerados essenciais para garantir uma compra que atenda às necessidades individuais de saúde. Superar essa limitação é apontado como um passo importante para a melhoria da experiência de compra no ambiente digital.

Tecnologia 360°: uma ferramenta para aprimorar as compras on-line

Entre as soluções disponíveis no mercado para enfrentar esses desafios, destaca-se a tecnologia de visualização em 360°. Esta inovação permite uma visão completa e interativa dos produtos, oferecendo aos consumidores um acesso mais detalhado às informações que necessitam para tomar decisões de compra seguras e informadas. Diego Balen, CEO da OSuper Digital Commerce, observa que “ao proporcionar uma visualização detalhada e completa dos produtos, essa tecnologia atende à demanda por maior transparência e segurança nas compras virtuais”. A adoção de tais tecnologias pode, além de aumentar a confiança dos consumidores, também reduzir as devoluções e melhorar a satisfação e fidelização dos clientes.

Uma oportunidade para supermercados que buscam inovação

A implementação de tecnologias que permitam a visualização completa e detalhada dos produtos também pode representar uma oportunidade estratégica para supermercados que buscam inovação.

Ferramentas dessa natureza podem não apenas atender às demandas dos consumidores, mas também contribuir para o aumento das vendas e para a diferenciação competitiva no mercado digital.

