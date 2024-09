FSRental e UVCtec fecham parceria de locação de equipamentos

A FSRental, especializada na locação de equipamentos de tecnologia da informação (TI), anunciou uma parceria com a UVCtec, empresa que oferece soluções de desinfecção de ambientes com radiação ultravioleta.

Esta colaboração visa oferecer aos clientes equipamentos de desinfecção, em conformidade com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, buscando garantir um ambiente mais seguro e higienizado. Com o novo acordo, produtos como UMDUV 2.0 irão compor o portfólio. O dispositivo utiliza tecnologia de luz ultravioleta para eliminar até 99,9% dos vírus e bactérias, proporcionando uma solução para setores como saúde, educação, indústria e comércio.



"Estamos entusiasmados com esta parceria que nos permite expandir nosso portfólio com produtos de alta tecnologia. Estamos confiantes de que junto com a UVCtec poderemos oferecer soluções que atendam às necessidades crescentes de nossos clientes por ambientes mais seguros", disse Carlos Silva, head da operação da FSRental.

A FSRental oferece aos clientes acesso às tecnologias recentes, suporte técnico especializado durante todo o período do contrato e flexibilidade para ajustar a quantidade e características dos equipamentos conforme a demanda. Além disso, ao terceirizar a gestão dos devices, Carlos Silva ainda pontua que as empresas podem focar mais em suas atividades principais, aumentando a eficiência operacional.



Oscar Torres, diretor-fundador da UVCtec, afirma que “a parceria com a FSRental é um passo importante para ampliarmos o acesso às nossas tecnologias de desinfecção. Estamos focados em fornecer soluções que contribuam para a saúde e segurança de todos, e acreditamos que a FSRental é o parceiro ideal para nos ajudar a alcançar esse objetivo”

Locação de equipamentos

Com esta parceria, a FS Rental e a UVCtec buscam reforçar seu compromisso com a inovação, oferecendo aos clientes soluções que combinam tecnologia e confiabilidade. A expectativa é que esta colaboração traga benefícios para os clientes, proporcionando equipamentos e serviços de locação flexíveis e acessíveis para diversos setores, principalmente, o de saúde.

Sediada em Barueri (SP), a FSRental faz parte do grupo SND Distribuição, que possui mais de 35 anos de experiência no mercado. Já a UVCtec tem sede em São Paulo (SP) e foi fundada em 2020, com o objetivo inicial de combater o novo coronavírus.

Para mais informações sobre a parceria e os produtos disponíveis, basta acessar o site da FS Rental em www.fsrental.com.br e da UVCtec em www.uvctec.com.br.