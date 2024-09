Especialista da Hill's alerta para os cuidados com cães e gatos na primavera

A primavera apresenta alguns desafios para a saúde dos animais de estimação. Cães e gatos, por sua natureza curiosa, tendem a explorar o ambiente ao redor, o que inclui o contato com diversas plantas. Contudo, muitas dessas plantas podem ser prejudiciais quando ingeridas, causando sintomas como diarreia, vômitos, inchaço, perda de apetite e até problemas neurológicos e cardíacos.

Um estudo realizado no hospital veterinário da Universidade de São Paulo (USP), entre 1998 e 2000, revelou que 8,4% dos casos de intoxicação em cães estavam relacionados a plantas ornamentais, o que explica a primavera ser a estação com maior número de casos de intoxicação por plantas em pets.

Modelo global em nutrição pet, a Hill's Pet Nutrition enfatiza a necessidade de adotar medidas de prevenção para garantir a segurança dos pets nessa estação. Flavio Lopes, veterinário especializado em nutrição da empresa, reforça: "A prevenção é a chave para proteger nossos pets durante a primavera. Manter plantas tóxicas fora do alcance é essencial para evitar envenenamentos."

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo acaba de lançar a 2ª edição do Guia de Plantas e Alimentos Tóxicos para Cães e Gatos, coordenado pela professora Silvana Lima Górniak. Algumas dicas importantes:

Ambiente seguro

Antes de decidir onde colocar as plantas, é fundamental observar os hábitos do pet, considerando os locais onde ele passa mais tempo e até onde ele consegue alcançar, seja em móveis, janelas ou no jardim. Especialmente os gatos, que adoram escalar e explorar lugares altos, têm maior facilidade para acessar plantas.

Embora alguns ambientes possam ser seguros para certos animais, para outros podem representar riscos. A escolha ideal dependerá do comportamento, do porte do pet e de outros fatores individuais.

Plantas tóxicas:

Antúrio

Alocasia

Amarilis

Azaleia

Bico de Papagaio

Chapéu de Napoleão

Comigo Ninguém Pode

Copo de Leite

Coroa de Cristo

Costela de Adão

Dedaleira

Ervilha do Rosário

Espada de São Jorge

Filodendro

Hemerocallis

Íris

Kalanchoe

Lança de São Jorge

Lírio da Paz

Lírios

Maconha

Mamona

Maria Pretinha

Narciso

Oleandro

Pinhão Manso

Tabaco

Trombeta

Tulipa

Orientações

Segundo Flávio, caso o pet tenha contato ou consuma qualquer planta tóxica, os sintomas podem surgir imediatamente ou demorar algumas horas, até mesmo dias, para aparecer, e sua gravidade pode variar. "Em qualquer situação de suspeita de envenenamento, é essencial levar seu animal de estimação ao veterinário o quanto antes", alerta o especialista.

No site Petmosfera, também idealizado e mantido pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, é possível consultar alimentos e plantas tóxicas e seus efeitos nos pets, com informações e fotos de cada espécie para que o tutor de cães e gatos possa oferecer um ambiente seguro e saudável para os animais.