SC CapRock destaca plataforma de conectividade para operações offshore na ROG.e

A SC CapRock, operação brasileira do grupo Speedcast, provedora de serviços de comunicação e TI, estará presente na ROG.e para apresentar ao mercado suas mais recentes soluções de conectividade para o setor energético e suas aplicações em operações offshore.

Durante o evento, que ocorre entre os próximos dias 23 e 26, no Boulevard Olímpico, no Rio de Janeiro, a SC CapRock vai destacar sua mais recente versão da solução SIGMA™, plataforma inteligente que tem o objetivo de integrar múltiplas opções de conectividade em um único serviço, visando assegurar as aplicações de missão crítica em operações offshore.

Projetado para escalabilidade e arquitetura modular, o SIGMA tem o objetivo de monitorar e selecionar a melhor opção de conectividade para manter o desempenho da aplicação, buscando permitir uma rápida adaptação às necessidades em constante mudança dos negócios dos clientes.

Executado na plataforma Amazon Web Services (AWS), o SIGMA pode gerenciar o VSAT global e o backhaul de satélite 4G/5G celular, caminhos de transmissão de banda L e também vários links WAN de forma automática.

A empresa aproveitará o evento para realizar sessões técnicas no Windsor Guanabara para demonstrar como o Speedcast Sigma permite a integração de múltiplos caminhos de rede. Interessados em participar, podem agendar uma data por meio do link https://events.speedcast.com/rog2024.

SC CapRock na ROG.e 2024

Estande X25 - área externa do Boulevard Olímpico.