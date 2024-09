Nova ferramenta ajuda tributaristas a captar clientes

A Rosa Neto Consultoria acaba de lançar uma ferramenta de geração de leads, especialmente desenvolvida para o setor jurídico. A nova plataforma, CNPJ.Store, integra uma vasta gama de dados públicos de empresas, incluindo informações cadastrais, regime tributário, situação e valores detalhados de dívidas tributárias e previdenciárias federais, empréstimos com o BNDES, recebimentos de órgãos federais por compras públicas, além de restituições e ressarcimentos de tributos.

“Existem muitos cursos que ensinam advogados a atuar na área tributária, especialmente na venda de teses, mas poucos ensinam o principal: como buscar clientes. É aí que a CNPJ.Store entra”, afirma Alfredo Dirceu, fundador da Rosa Neto e da CNPJ.Store.

Uma das funcionalidades da CNPJ.Store é a capacidade de personalização das buscas. Os usuários podem aplicar filtros detalhados para segmentar empresas com precisão. Por exemplo, é possível identificar postos de combustíveis no lucro real, empresas do Simples Nacional que vendem produtos monofásicos, empresas com dívidas tributárias ajuizadas, com ou sem garantia de valor, e empresas que receberam restituições e/ou ressarcimentos de tributos federais.

“Estamos muito animados com o potencial da CNPJ.Store. Além de simplificar o processo de prospecção, a ferramenta capacita os advogados a focarem nos clientes que realmente importam, aqueles que têm o perfil exato para suas estratégias jurídicas”, complementa Giovanne Moraes, responsável pelo desenvolvimento da ferramenta.

Para os advogados interessados em conhecer mais sobre a CNPJ.Store, a plataforma está oferecendo um período de teste gratuito. Durante esse período, os profissionais poderão explorar todas as funcionalidades e descobrir como impulsionar suas práticas jurídicas.