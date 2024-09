Champs Open foi destaque no final de semana de beach tennis

O beach tennis voltou a ser destaque no interior de São Paulo durante o último final de semana (21 e 22 de setembro), quando Botucatu (240km de São Paulo) recebeu a estrutura do Champs Open, uma competição que reuniu atletas profissionais e amadores em disputas que aconteceram em uma arena especialmente montada no Aeroporto Municipal Tancredo Neves, com arquibancadas cobertas e iluminação para as disputas noturnas. No total, mais de 500 jogadores participaram da competição.

O destaque do Champs Open ficou para a participação de atletas renomados na categoria “PRO”, que reuniu alguns dos principais nomes do mundo na atualidade. Marcaram presença no evento, os jogadores: André Baran, Alessandro Calbucci, Diego Bollettinari, João Wiesinger, Richard Gomes, Zé Luiz, Luca Cramarossa, Federico Galeazzi, Flamina Diana, Joana Cortez, Giulia Trippa, Júlia Nogueira, Isabela Garrido, Lorena Melo, Sophia Chow e Vero Casadei. Para se ter uma ideia do nível das disputas, André Baran é o atual número 1 do ranking mundial, na vaga que foi ocupada por Alessandro Calbucci por mais de 290 semanas.

Na categoria masculina, André Baran mostrou porque é melhor atleta do mundo e acompanhado de João Wiesinger venceu suas três partidas no chaveamento até ser campeão vencendo a dupla de italianos, Luca Cramarossa e Federico Galeazzi por 2x0. Na categoria feminina, Sophia Chow e Vero Casadei foram campeãs ao vencerem por 2x1 em uma equilibrada disputa, Giulia Trippa e Júlia Nogueira na final. Em um duelo misto de nações, os italianos, Michele Cappelletti e Sofia Chimatti venceram os brasileiros Richard Gomes e Júlia Nogueira por 2x0.

Além das disputas entre os atletas profissionais, o Champs Open também recebeu centenas de atletas amadores para disputas nas categorias A, B e C na masculina, feminina e mista. No total foram 500 competidores inscritos na competição que teve jogos simultâneos aos profissionais. A estrutura do evento tinha 10 quadras oficiais com iluminação, arquibancadas cobertas, praça de alimentação e estacionamento. O público foi destaque nas arquibancadas e mais de 15 mil pessoas passaram pelo local durante todo o final de semana.

O Champs Open Internacional de Beach Tennis foi uma realização da Romagnolli Eventos com apoio da Prefeitura de Botucatu. Um oferecimento da Monster Energy. Patrocínio da Kawasaki, Cerveja Moinho Real e Grupo Proeste. Co-Patrocínio da Heroes, Ótica Santa Luzia, Seven Motors, Panorama Mall, Zilotudo, Caio Induscar e Connect 10.