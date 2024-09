Catálogo de Produtos e DUIMP devem acelerar processos aduaneiros

O comércio exterior brasileiro está passando por uma transformação tecnológica com a implementação da DUIMP (Declaração Única de Importação) e do Catálogo de Produtos, parte do Programa Portal Único de Comércio Exterior, liderado pela Receita Federal e pelo Ministério da Economia. Essas iniciativas têm como objetivo simplificar o processo de importação e exportação, reduzindo a burocracia e os custos operacionais.

Elio Santos, Customs Clearance & VP Export/Import da Cromo Soluções Aduaneiras, comenta sobre o impacto dessas mudanças: “A DUIMP traz maior visibilidade e controle sobre as operações de comércio exterior, centralizando todas as informações em uma única plataforma, o que facilita a gestão e o acompanhamento dos processos.”

A Cromo Soluções Aduaneiras, empresa voltada ao desembaraço aduaneiro, procura se adaptar a essas novas ferramentas com um foco estratégico. “Com o Catálogo de Produtos, conseguimos auxiliar nossos clientes na digitalização e padronização de informações, o que, além de garantir maior conformidade, acelera o trâmite aduaneiro,” explica Santos. Ele ainda acrescenta que a padronização dos dados reduz significativamente erros e retrabalhos, melhorando a eficiência das operações.

Dados do Ministério da Economia indicam que o uso do Catálogo de Produtos pode reduzir o tempo de liberação de mercadorias em até 40%, o que traz benefícios claros para a cadeia logística. “Essa otimização tem um impacto direto na competitividade das empresas, especialmente quando se trata de prazos e custos,” destaca Santos.

A Receita Federal também estima que a adoção da DUIMP pode gerar uma economia de até 15% nos custos administrativos, o que representa uma vantagem importante para empresas que operam no comércio exterior.