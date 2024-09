Sistema amplia detecção de parasitos intestinais em 40 vezes

A Bio Brasil, empresa integrante do Grupo Bringel, em colaboração com a UNICAMP, desenvolveu o Diagnóstico Automatizado de Parasitos Intestinais (DAPI), um sistema que utiliza técnicas de Inteligência Artificial (IA) para realizar a análise parasitológica.

O DAPI se baseia em um sistema de análise automatizada de imagens microscópicas. Tradicionalmente, o exame parasitológico de fezes envolve a inspeção visual de lâminas de microscopia óptica, onde um técnico treinado utiliza lentes com ampliação de 10 vezes para examinar aproximadamente 50 campos visuais em um período de dois a três minutos. O DAPI realiza a leitura e análise de cerca de 1.900 campos em apenas três minutos e meio, cobrindo toda a área de leitura de uma lamínula de 22mm x 22mm.

O sistema utiliza redes neurais profundas para identificar e classificar espécies de parasitos com uma taxa de eficiência superior a 90%, conforme demonstrado em estudos laboratoriais conduzidos pelo Laboratory of Image Data Science (LIDS) do Instituto de Computação (IC) da UNICAMP.

De acordo com Rodrigo Jarró, Diretor de Produtos da Bio Brasil, o sistema não elimina o papel do profissional de saúde, que continua responsável pela interpretação final dos resultados. “A IA complementa a análise humana, fornecendo uma segunda opinião visual rápida e detalhada, enquanto o especialista usa seu conhecimento para validar ou ajustar o diagnóstico”, afirma.